https://sputniknews.com.tr/20240128/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-tasiyan-gemiye-el-koydu-1080138768.html
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
İran Devrim Muhafızları’nın, Basra Körfezi’nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koyduğu bildirildi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T23:05+0300
2024-01-28T23:05+0300
2024-01-28T23:05+0300
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred’in yaptığı açıklamaya göre İranlı askerler, Basra Körfezi’nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir gemiye el koydu.İran merkezli Tasnim ajansının haberine göre Mücerred, “Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge askerleri bu sabah, Okyanusya ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan, 2 milyon litre kaçak dizel yakıtla dolu yabancı bir gemi tespit etti” açıklamasında bulundu.İranlı subay ayrıca gemiye mahkeme kararıyla Buşehr limanının 60 mil açığında el konulduğunu, iki Asya ülkesinden gelen yabancı uyruklu 14 mürettebatın ise tutuklandığını kaydetti.Açıklamada, İran yasalarına göre alıkonulan 2 milyon litre akaryakıtın Buşehr eyaletindeki Ulusal Petrol Ürünleri Rafineri ve Pazarlama Şirketi’ne teslim edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/urdunde-iranli-gruplarin-duzenledigi-drone-saldirisinda-3-abd-askeri-hayatini-kaybetti-1080135268.html
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iran, iran devrim muhafızları, basra körfezi
iran, iran devrim muhafızları, basra körfezi
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
İran Devrim Muhafızları’nın, Basra Körfezi’nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koyduğu bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred’in yaptığı açıklamaya göre İranlı askerler, Basra Körfezi’nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir gemiye el koydu.
İran merkezli Tasnim ajansının haberine göre Mücerred, “Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge askerleri bu sabah, Okyanusya ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan, 2 milyon litre kaçak dizel yakıtla dolu yabancı bir gemi tespit etti” açıklamasında bulundu.
İranlı subay ayrıca gemiye mahkeme kararıyla Buşehr limanının 60 mil açığında el konulduğunu, iki Asya ülkesinden gelen yabancı uyruklu 14 mürettebatın ise tutuklandığını kaydetti.
Açıklamada, İran yasalarına göre alıkonulan 2 milyon litre akaryakıtın Buşehr eyaletindeki Ulusal Petrol Ürünleri Rafineri ve Pazarlama Şirketi’ne teslim edildiği vurgulandı.