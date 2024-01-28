https://sputniknews.com.tr/20240128/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-tasiyan-gemiye-el-koydu-1080138768.html

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları’nın, Basra Körfezi’nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koyduğu bildirildi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T23:05+0300

2024-01-28T23:05+0300

2024-01-28T23:05+0300

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iran

iran devrim muhafızları

basra körfezi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred’in yaptığı açıklamaya göre İranlı askerler, Basra Körfezi’nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir gemiye el koydu.İran merkezli Tasnim ajansının haberine göre Mücerred, “Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge askerleri bu sabah, Okyanusya ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan, 2 milyon litre kaçak dizel yakıtla dolu yabancı bir gemi tespit etti” açıklamasında bulundu.İranlı subay ayrıca gemiye mahkeme kararıyla Buşehr limanının 60 mil açığında el konulduğunu, iki Asya ülkesinden gelen yabancı uyruklu 14 mürettebatın ise tutuklandığını kaydetti.Açıklamada, İran yasalarına göre alıkonulan 2 milyon litre akaryakıtın Buşehr eyaletindeki Ulusal Petrol Ürünleri Rafineri ve Pazarlama Şirketi’ne teslim edildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/urdunde-iranli-gruplarin-duzenledigi-drone-saldirisinda-3-abd-askeri-hayatini-kaybetti-1080135268.html

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