https://sputniknews.com.tr/20240128/hizbullah-israile-ait-askeri-noktalara-saldiri-duzenledi-1080124894.html

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T16:18+0300

2024-01-28T16:18+0300

2024-01-28T16:18+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

lübnan

hizbullah

ortadoğu

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İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapan Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.İsrail ordusundan saldırı açıklamasıİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşılık Hizbullah'ın Zibkin ve Hula beldelerinde yer alan hedeflerine savaş uçakları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi."Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240128/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-26-bin-422ye-yukseldi-1080118510.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, ortadoğu