https://sputniknews.com.tr/20240128/hizbullah-israile-ait-askeri-noktalara-saldiri-duzenledi-1080124894.html
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T16:18+0300
2024-01-28T16:18+0300
2024-01-28T16:18+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
lübnan
hizbullah
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080124737_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_305e33e3e62b7dae2db56cff92f5c894.jpg
İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapan Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.İsrail ordusundan saldırı açıklamasıİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşılık Hizbullah'ın Zibkin ve Hula beldelerinde yer alan hedeflerine savaş uçakları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi."Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240128/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-26-bin-422ye-yukseldi-1080118510.html
israil
gazze
gazze şeridi
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080124737_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_da20132d881aa24ed92e8ad3b776ac40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, ortadoğu
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapan Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.
NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.
İsrail ordusundan saldırı açıklaması
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşılık Hizbullah'ın Zibkin ve Hula beldelerinde yer alan hedeflerine savaş uçakları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.
"Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.