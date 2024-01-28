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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/hizbullah-israile-ait-askeri-noktalara-saldiri-duzenledi-1080124894.html
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T16:18+0300
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İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapan Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.İsrail ordusundan saldırı açıklamasıİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşılık Hizbullah'ın Zibkin ve Hula beldelerinde yer alan hedeflerine savaş uçakları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi."Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240128/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-26-bin-422ye-yukseldi-1080118510.html
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Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi

16:18 28.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu tank Gazze Şeridi
İsrail ordusu tank Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapan Hizbullah, sınırda yer alan İsrail'e ait Birket Rişe ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mervahin beldesine saldırı düzenledi; bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Ed-Duhayra beldesinde yer alan bir eve de hava saldırısı yapıldığı kaydedildi.
NNA'nın bir başka haberinde de İsrail askerlerinin sınıra yakın Kefr Killa beldesine yoğun ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen saldırılara karşılık Hizbullah'ın Zibkin ve Hula beldelerinde yer alan hedeflerine savaş uçakları ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.
"Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için" İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
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