https://sputniknews.com.tr/20240128/gazeteci-nazli-ilicak-tahliye-edildi-1080118621.html
Gazeteci Nazlı Ilıcak tahliye edildi
Gazeteci Nazlı Ilıcak tahliye edildi
Ilıcak, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası üzerine 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine girmişti. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T13:16+0300
2024-01-28T13:16+0300
2024-01-28T13:17+0300
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nazlı ilıcak
Gazeteci Nazlı Ilıcak tahliye edildi
13:16 28.01.2024 (güncellendi: 13:17 28.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ilıcak, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası üzerine 4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine girmişti.