https://sputniknews.com.tr/20240128/diyanet-isleri-baskani-erbas-bizim-inancimiza-gore-camiler-kiliseler-sinagoglar-dokunulmazdir-1080130378.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti. Saldırıyı lanetleyen Erbaş, "Hangi dinin mabedi olursa olsun, bizim inancımıza göre... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T19:17+0300

2024-01-28T19:17+0300

2024-01-28T19:17+0300

türkiye

ali erbaş

kilise

santa maria kilisesi

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Sarıyer’de silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ni ziyaret etti.Erbaş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kilisede müessif bir olay yaşandığını belirterek, ayin esnasında kimliği belirsiz kişilerin bir vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.Bu nedenle kilisenin rahibi ve yetkililerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu, başsağlığı dilediğini aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin tarihten bu yana farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı ve dünyaya örnek bir vatan olduğunu kaydeden Erbaş, "Böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz. Devletimiz, yetkililerimiz mutlaka bu olayı en kısa zamanda çözecektir. Saldırganlar yakalanacak, cezalarını görecektir. Vefat eden kardeşimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle acı ve üzüntü veren olaylar yaşanmaz" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-santa-maria-kilisesinde-konustu-olayin-acikliga-kavusmasi-icin-calismalar-suruyor-1080125935.html

türkiye

santa maria kilisesi

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