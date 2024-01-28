https://sputniknews.com.tr/20240128/diyanet-isleri-baskani-erbas-bizim-inancimiza-gore-camiler-kiliseler-sinagoglar-dokunulmazdir-1080130378.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti. Saldırıyı lanetleyen Erbaş, "Hangi dinin mabedi olursa olsun, bizim inancımıza göre... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T19:17+0300
2024-01-28T19:17+0300
2024-01-28T19:17+0300
türkiye
ali erbaş
kilise
santa maria kilisesi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Sarıyer’de silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ni ziyaret etti.Erbaş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kilisede müessif bir olay yaşandığını belirterek, ayin esnasında kimliği belirsiz kişilerin bir vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.Bu nedenle kilisenin rahibi ve yetkililerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu, başsağlığı dilediğini aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin tarihten bu yana farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı ve dünyaya örnek bir vatan olduğunu kaydeden Erbaş, "Böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz. Devletimiz, yetkililerimiz mutlaka bu olayı en kısa zamanda çözecektir. Saldırganlar yakalanacak, cezalarını görecektir. Vefat eden kardeşimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle acı ve üzüntü veren olaylar yaşanmaz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-santa-maria-kilisesinde-konustu-olayin-acikliga-kavusmasi-icin-calismalar-suruyor-1080125935.html
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ali erbaş, kilise, santa maria kilisesi
ali erbaş, kilise, santa maria kilisesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti. Saldırıyı lanetleyen Erbaş, "Hangi dinin mabedi olursa olsun, bizim inancımıza göre camiler kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır. Bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyorum"" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Sarıyer’de silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ni ziyaret etti.
Erbaş, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kilisede müessif bir olay yaşandığını belirterek, ayin esnasında kimliği belirsiz kişilerin bir vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.
Bu nedenle kilisenin rahibi ve yetkililerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu, başsağlığı dilediğini aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Şunu özellikle ifade etmek isterim ki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Mabetlerin hele ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır. Hangi dinin mabedi olursa olsun, bizim inancımıza göre camiler, kiliseler, sinagoglar dokunulmazdır. Bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyor ve kınıyorum. Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması, bizim için çok önemli bir zenginliktir."
Türkiye'nin tarihten bu yana farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı ve dünyaya örnek bir vatan olduğunu kaydeden Erbaş, "Böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize, beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz. Devletimiz, yetkililerimiz mutlaka bu olayı en kısa zamanda çözecektir. Saldırganlar yakalanacak, cezalarını görecektir. Vefat eden kardeşimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bir daha böyle acı ve üzüntü veren olaylar yaşanmaz" şeklinde konuştu.