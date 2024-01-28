https://sputniknews.com.tr/20240128/bilim-insanlari-518-milyon-yil-okyanuslarda-teror-estiren-canli-turunu-kesfettiler-1080121765.html
Bilim insanları, 518 milyon yıl önce okyanuslarda 'terör estiren' canlı türünü keşfetti
Bilim insanları, 518 milyon yıl önce okyanuslarda 'terör estiren' canlı türünü keşfetti
Bilim insanları, Timorebestia adında modern ok solucanının eski bir olan bir solucan türü keşfetti. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T15:20+0300
2024-01-28T15:20+0300
2024-01-28T16:14+0300
yaşam
okyanus
solucan
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Grönland'ın kuzeyindeki araştırmacılar, 518 milyon yıl önce okyanusları yöneten dev avcı solucanların fosillerini ortaya çıkardılar ve onlara 'terör canavarları' ismini verdiler. Bu dev solucanlar, Latince'de 'terör canavarları' anlamına gelen Timorebestia adını taşıyordu ve araştırma ekibinin University of Bristol'deki açıklamasına göre, Dünya'nın en erken etobur su hayvanlarından biriydi.Antenleri uzun, başlarından çıkan yüzgeçlerle kaplı olan bu eski avcıların büyük çene yapıları vardı. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğa ulaşan bu solucanlar, Erken Kambriyen dönemindeki en büyük okyanus yaratıklarından biriydi.Çalışmanın baş yazarlarından Dr. Jakob Vinther, "Daha önce Kambriyen döneminde ilkel eklembacaklıların baskın avcılar olduğunu biliyorduk. Ancak Timorebestia, günümüzde küçük zooplanktonları tüketen canlı ok solucanlarının (Chaetognatha) bir akrabası. Bu eski ekosistemlere yönelik araştırmalar, oldukça karmaşık olduklarını ve birden fazla seviyede avcıya izin veren bir besin zinciri olduğunu gösterdi" açıklamalarında bulundu.O dönemde resmen 'dev yaratıklar' olarak geçiyorlardı30 santimetre büyüklüğündeki terör solucanlarının boyutu sizi aldatmasın. Çünkü Vinther'a göre, bu solucanlar 'kendi dönemlerinin devleriydi. Bu durum şöyle açıklanıyor: Timorebestia'nın modern soyundan gelen ok solucanlarının, korkunç atasıyla 500 milyon yıl arayla yaşamış olmalarına rağmen, bilim adamları arasında şaşırtıcı benzerlikler bulundu.Ayrıca, çalışmanın diğer baş yazarlarından biri olan Koreli Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Tae Yoon Park, hem ok solucanlarının hem de primitif Timorebestia'nın karınlarında bilinen bir ventral ganglion adlı benzer, belirgin bir sinir merkezi bulunduğunu belirtti. Park, "Bu hayvanlar için tamamen eşsizdir. Bunu Timorebestia'da korunmuş olarak bulduk. Keşfimiz, ok solucanlarının nasıl evrimleştiğini kesinleştiriyor" açıklaması ardından yarım milyar yıl sonra fosilleşmiş bu canlıların olağanüstü iyi korunduğuna dikkat çekerek "Bu olağanüstü, istisnai koruma sayesinde... sindirim sistemleri, kas anatomisi ve sinir sistemleri de dahil olmak üzere heyecan verici anatomik detayları ortaya çıkarabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Timorebestia'nın fosilleşmiş sindirim sistemi içinde, araştırmacılar Isoxys adlı bir eklem bacaklı kalıntıları buldular. Çalışmaya dahil olan diğer bir bilim insanı Morten Lunde Nielsen, "Timorebestia bunları büyük miktarlarda çiğniyordu" diye açıkladı.Fosiller geleceğe ışık tutacakAraştırmacılar, gelecekteki fosil keşiflerinin Dünya'nın en eski hayvan ekosistemlerinin ve bin yıllar boyunca evrimlerinin gizemlerini daha da çözebileceğini söyledi.Son olarak bilim insanı Tae Yoon Park, "Bu kadar benzersiz avcıları keşfetmekten çok heyecanlıyız. Kuzey Grönland'ın en ücra yerlerindeki Sirius Passet bölgesine yapılan bir dizi keşif gezisi boyunca... heyecan verici yeni organizmaların büyük bir çeşitliliğini topladık.Gelecek yıllarda paylaşacak çok daha heyecan verici bulgularımız var ki bunlar, en erken hayvan ekosistemlerinin nasıl göründüğünü ve nasıl evrimleştiğini göstermeye yardımcı olacak" cümlelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/500-bin-kisiye-ev-sahipligi-yapiyordu-kayip-kita-okyanus-tabaninda-kesfedildi-1079234148.html
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okyanus, solucan
Bilim insanları, 518 milyon yıl önce okyanuslarda 'terör estiren' canlı türünü keşfetti
15:20 28.01.2024 (güncellendi: 16:14 28.01.2024)
Bilim insanları, Timorebestia adında modern ok solucanının eski bir olan bir solucan türü keşfetti.
Grönland'ın kuzeyindeki araştırmacılar, 518 milyon yıl önce okyanusları yöneten dev avcı solucanların fosillerini ortaya çıkardılar ve onlara 'terör canavarları' ismini verdiler. Bu dev solucanlar, Latince'de 'terör canavarları' anlamına gelen Timorebestia adını taşıyordu ve araştırma ekibinin University of Bristol'deki açıklamasına göre, Dünya'nın en erken etobur su hayvanlarından biriydi.
Antenleri uzun, başlarından çıkan yüzgeçlerle kaplı olan bu eski avcıların büyük çene yapıları vardı. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğa ulaşan bu solucanlar, Erken Kambriyen dönemindeki en büyük okyanus yaratıklarından biriydi.
Çalışmanın baş yazarlarından Dr. Jakob Vinther, "Daha önce Kambriyen döneminde ilkel eklembacaklıların baskın avcılar olduğunu biliyorduk. Ancak Timorebestia, günümüzde küçük zooplanktonları tüketen canlı ok solucanlarının (Chaetognatha) bir akrabası. Bu eski ekosistemlere yönelik araştırmalar, oldukça karmaşık olduklarını ve birden fazla seviyede avcıya izin veren bir besin zinciri olduğunu gösterdi" açıklamalarında bulundu.
O dönemde resmen 'dev yaratıklar' olarak geçiyorlardı
30 santimetre büyüklüğündeki terör solucanlarının boyutu sizi aldatmasın. Çünkü Vinther'a göre, bu solucanlar 'kendi dönemlerinin devleriydi. Bu durum şöyle açıklanıyor:
Timorebestia besin zincirinin en üstündeydi. Bu da onu modern okyanusların en üstündeki bazı üst etoburlarla eşdeğer kılıyor.
Timorebestia'nın modern soyundan gelen ok solucanlarının, korkunç atasıyla 500 milyon yıl arayla yaşamış olmalarına rağmen, bilim adamları arasında şaşırtıcı benzerlikler bulundu.
"Her ikisi de ok solucanları, daha primitif Timorebestia gibi, yüzen avcılardı. Bu nedenle muhtemelen eklembacaklılar ortaya çıkmadan önce okyanusları domine eden avcılardılar. Belki de 10 ila 15 milyon yıl boyunca başka ve daha başarılı gruplar tarafından yerlerinden edilene kadar."
Ayrıca, çalışmanın diğer baş yazarlarından biri olan Koreli Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Tae Yoon Park, hem ok solucanlarının hem de primitif Timorebestia'nın karınlarında bilinen bir ventral ganglion adlı benzer, belirgin bir sinir merkezi bulunduğunu belirtti.
Park, "Bu hayvanlar için tamamen eşsizdir. Bunu Timorebestia'da korunmuş olarak bulduk. Keşfimiz, ok solucanlarının nasıl evrimleştiğini kesinleştiriyor" açıklaması ardından yarım milyar yıl sonra fosilleşmiş bu canlıların olağanüstü iyi korunduğuna dikkat çekerek "Bu olağanüstü, istisnai koruma sayesinde... sindirim sistemleri, kas anatomisi ve sinir sistemleri de dahil olmak üzere heyecan verici anatomik detayları ortaya çıkarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Timorebestia'nın fosilleşmiş sindirim sistemi içinde, araştırmacılar Isoxys adlı bir eklem bacaklı kalıntıları buldular. Çalışmaya dahil olan diğer bir bilim insanı Morten Lunde Nielsen, "Timorebestia bunları büyük miktarlarda çiğniyordu" diye açıkladı.
Fosiller geleceğe ışık tutacak
Araştırmacılar, gelecekteki fosil keşiflerinin Dünya'nın en eski hayvan ekosistemlerinin ve bin yıllar boyunca evrimlerinin gizemlerini daha da çözebileceğini söyledi.
Son olarak bilim insanı Tae Yoon Park, "Bu kadar benzersiz avcıları keşfetmekten çok heyecanlıyız. Kuzey Grönland'ın en ücra yerlerindeki Sirius Passet bölgesine yapılan bir dizi keşif gezisi boyunca... heyecan verici yeni organizmaların büyük bir çeşitliliğini topladık.Gelecek yıllarda paylaşacak çok daha heyecan verici bulgularımız var ki bunlar, en erken hayvan ekosistemlerinin nasıl göründüğünü ve nasıl evrimleştiğini göstermeye yardımcı olacak" cümlelerini kullandı.