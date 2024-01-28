Bahçeli ilk mitingini Mersin’de yaptı: 'Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı'

Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı.

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının ardından ABD’nin sözünde durarak F-16’larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması müttefiklik namusudur. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir; hiç kimse bu tarih gerçeğini değiştiremeyecektir.. İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının ardından ABD’nin sözünde durarak F-16’larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması müttefiklik namusudur. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir; hiç kimse bu tarih gerçeğini değiştiremeyecektir..

Türkiye insanlığın safında, zalimlerin karşısındadır. Bundan dolayı çılgına dönenleri görüyoruz. Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye’nin iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye’yi durdurmak ve taviz koparmak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki varlığımızı çekemiyorlar. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi engellemek için her yolu deniyorlar, üs bölgelerimize saldırıyorlar. Türkiye insanlığın safında, zalimlerin karşısındadır. Bundan dolayı çılgına dönenleri görüyoruz. Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye’nin iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye’yi durdurmak ve taviz koparmak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki varlığımızı çekemiyorlar. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi engellemek için her yolu deniyorlar, üs bölgelerimize saldırıyorlar.

ABD, Irak ve Suriye’deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Operasyonların icrasından memnuniyetsizdir. Peki ABD, Suriye’de ne arıyor? Irak’ta ne geziyor? Teksas krizinden sonra ABD’nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir. ABD’nin Suriye’den ve Irak’tan tamamiyle çekilmesinden başka mantıklı bir seçenek kesinlikle yoktur." ABD, Irak ve Suriye’deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Operasyonların icrasından memnuniyetsizdir. Peki ABD, Suriye’de ne arıyor? Irak’ta ne geziyor? Teksas krizinden sonra ABD’nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir. ABD’nin Suriye’den ve Irak’tan tamamiyle çekilmesinden başka mantıklı bir seçenek kesinlikle yoktur."

Bugünkü CHP bitmiş ve iflas etmiştir. Bugünkü CHP bitmiş ve iflas etmiştir.