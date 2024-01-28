ABD ve İngiltere saldırılarını protesto eden Husi destekçileri geçit töreni düzenledi
Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana iline bağlı Jihanah bölgesinde toplanan Yemenli Husi destekçisi kabile üyeleri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarını protesto ederek geçit töreni ve gövde gösterisi düzenledi.
Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana iline bağlı Jihanah bölgesinde toplanan Yemenli Husi destekçisi kabile üyeleri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarını protesto ederek geçit töreni ve gövde gösterisi düzenledi.
Ellerinde hafif ve ağır silahlar taşıyan Husi yanlısı, Filistin bayraklarını taşıyarak ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine slogan attı.
Ellerinde hafif ve ağır silahlar taşıyan Husi yanlısı, Filistin bayraklarını taşıyarak ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine slogan attı.
Husiler, 25 Ocak'ta ABD ticari gemisini daha vurduklarını açıklamıştı.
Husiler, 25 Ocak'ta ABD ticari gemisini daha vurduklarını açıklamıştı.
Dünyanın en kötü ekonomik koşullarına sahip olan Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını belirtmişti.
Dünyanın en kötü ekonomik koşullarına sahip olan Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını belirtmişti.
Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.