https://sputniknews.com.tr/20240127/validen-aciklama-geldi-izmirde-51-buyuklugunde-deprem-oldu--1080090408.html

Validen açıklama geldi: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu

Validen açıklama geldi: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. İzmir açıklarında yaşanan depremin, çevre illerde de hissedildiği belirtildi. İzmir... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T09:08+0300

2024-01-27T09:08+0300

2024-01-27T09:11+0300

türkiye

izmir

izmir depremi

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.19 sıralarında merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliğinin 8,51 kilometre olduğu kaydedildi.Vali'den açıklamaİzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor" dedi.AFAD: Saha tarama çalışmaları devam ediyor AFAD'dan yapılan açıklamada da, şu bilgiler paylaşıldı:"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

https://sputniknews.com.tr/20240116/izmir-depremi-ile-ilgili-tsunami-hesaplamasi-zorunda-kalacagiz-diyerek-duyurdu-1079696740.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, izmir depremi, deprem