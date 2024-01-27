https://sputniknews.com.tr/20240127/validen-aciklama-geldi-izmirde-51-buyuklugunde-deprem-oldu--1080090408.html
Validen açıklama geldi: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
Validen açıklama geldi: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. İzmir açıklarında yaşanan depremin, çevre illerde de hissedildiği belirtildi. İzmir... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T09:08+0300
2024-01-27T09:08+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.19 sıralarında merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliğinin 8,51 kilometre olduğu kaydedildi.Vali'den açıklamaİzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor" dedi.AFAD: Saha tarama çalışmaları devam ediyor AFAD'dan yapılan açıklamada da, şu bilgiler paylaşıldı:"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
https://sputniknews.com.tr/20240116/izmir-depremi-ile-ilgili-tsunami-hesaplamasi-zorunda-kalacagiz-diyerek-duyurdu-1079696740.html
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Validen açıklama geldi: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
09:08 27.01.2024 (güncellendi: 09:11 27.01.2024)
AFAD, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. İzmir açıklarında yaşanan depremin, çevre illerde de hissedildiği belirtildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" açıklamasında bulundu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.19 sıralarında merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliğinin 8,51 kilometre olduğu kaydedildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur" ifadesini kullandı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor" dedi.
AFAD: Saha tarama çalışmaları devam ediyor
AFAD'dan yapılan açıklamada da, şu bilgiler paylaşıldı:
"Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."