https://sputniknews.com.tr/20240127/turkiye-uzay-ajansindan-yeni-deney-sozlugu-1080109366.html

Türkiye Uzay Ajansı'ndan yeni 'Deney Sözlüğü'

Türkiye Uzay Ajansı'ndan yeni 'Deney Sözlüğü'

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine ilişkin... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T23:38+0300

2024-01-27T23:38+0300

2024-01-27T23:38+0300

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alper gezeravcı

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TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan "gMetal" deneyinin, hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayisi için oldukça önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu deneyle, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına, yer çekiminin etkisinin araştırılacağı aktarıldı.Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacağına değinilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240122/turkiye-uzay-ajansi-gezeravcinin-sosyal-medya-hesaplari-konusunda-bilgilendirmede-bulundu-1079888705.html

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