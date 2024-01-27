https://sputniknews.com.tr/20240127/motorine-zam-yolda-1080093612.html
Motorine yeni büyük zam yolda
Motorine yeni büyük zam yolda
Motorine gelecek zammın tarihi ve miktarı belli oldu. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T11:39+0300
2024-01-27T11:39+0300
2024-01-27T11:41+0300
türkiye
zam
motorin
türkiye
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Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıta zam olarak yansıyor. Motorine salı günü 1.38 TL'lik zam geliyor. Motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapıldı. Motorin fiyatlarıİstanbul 40,24 TLAnkara 40,94 TLİzmir 41,14 TLBenzin fiyatlarıİstanbul 38,38 TLAnkara 39,04 TLİzmir 39,24 TL
https://sputniknews.com.tr/20240125/turgut-altinok-ankara-buyuksehir-belediyesi-enflasyon-oraninin-altinda-bir-zam-yapmis-1080036438.html
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zam, motorin, türkiye
Motorine yeni büyük zam yolda
11:39 27.01.2024 (güncellendi: 11:41 27.01.2024)
Motorine gelecek zammın tarihi ve miktarı belli oldu.
Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıta zam olarak yansıyor. Motorine salı günü 1.38 TL'lik zam geliyor.
Motorine geçen hafta 1.15 TL, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapıldı.
İstanbul 40,24 TL
Ankara 40,94 TL
İzmir 41,14 TL
İstanbul 38,38 TL
Ankara 39,04 TL
İzmir 39,24 TL