https://sputniknews.com.tr/20240127/japonyada-2023-yilinda-21-bin-818-kisi-intihar-etti-1080090560.html
Japonya'da 2023 yılında 21 bin 818 kişi intihar etti
Japonya'da 2023 yılında 21 bin 818 kişi intihar etti
Japonya Ulusal Polis Ajansı ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik ön istatistikleri açıkladı. Buna verilere göre Japonya'da 2023 yılında 1010'u... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T09:09+0300
2024-01-27T09:09+0300
2024-01-27T09:09+0300
yaşam
japonya
intihar
geçim sıkıntısı
sağlık sorunu
çalışma
erkek
kadın
öğrenci
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Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.Verilere göre intihar sebepleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk 3 sırada yer aldı.Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkati çekti.Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla ölmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/nehirde-vaftiz-yapan-sahte-peygamberi-timsahlar-parcaladi-1080031813.html
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japonya, intihar, geçim sıkıntısı, sağlık sorunu, çalışma, erkek, kadın, öğrenci
japonya, intihar, geçim sıkıntısı, sağlık sorunu, çalışma, erkek, kadın, öğrenci
Japonya'da 2023 yılında 21 bin 818 kişi intihar etti
Japonya Ulusal Polis Ajansı ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik ön istatistikleri açıkladı. Buna verilere göre Japonya'da 2023 yılında 1010'u öğrenci olmak üzere 21 bin 818 kişinin intihar ettiği bildirildi.
Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.
İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.
Verilere göre intihar sebepleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk 3 sırada yer aldı.
Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkati çekti.
Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla ölmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.