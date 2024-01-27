https://sputniknews.com.tr/20240127/japonyada-2023-yilinda-21-bin-818-kisi-intihar-etti-1080090560.html

Japonya'da 2023 yılında 21 bin 818 kişi intihar etti

Japonya'da 2023 yılında 21 bin 818 kişi intihar etti

Japonya Ulusal Polis Ajansı ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik ön istatistikleri açıkladı. Buna verilere göre Japonya'da 2023 yılında 1010'u... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T09:09+0300

2024-01-27T09:09+0300

2024-01-27T09:09+0300

yaşam

japonya

intihar

geçim sıkıntısı

sağlık sorunu

çalışma

erkek

kadın

öğrenci

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Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.Verilere göre intihar sebepleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk 3 sırada yer aldı.Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkati çekti.Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla ölmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.

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japonya, intihar, geçim sıkıntısı, sağlık sorunu, çalışma, erkek, kadın, öğrenci