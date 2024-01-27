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İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T21:51+0300
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türkiye
istanbul boğazı
istanbul boğazı
trafik kazası
trafik
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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-bogazinda-arizalanan-yakit-tankeri-kurtarildi-1079884482.html
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istanbul boğazı, istanbul boğazı, trafik kazası, trafik
istanbul boğazı, istanbul boğazı, trafik kazası, trafik

İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı

21:51 27.01.2024 (güncellendi: 21:58 27.01.2024)
© Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüFatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında Barbados bandıralı SNP PAZAR isimli gemide makine arızası yaşandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında Barbados bandıralı SNP PAZAR isimli gemide makine arızası yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
DÜNYA
İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı
21 Ocak, 20:26
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