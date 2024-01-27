https://sputniknews.com.tr/20240127/istanbul-bogazi-trafige-kapatildi-1080107796.html
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T21:51+0300
2024-01-27T21:51+0300
2024-01-27T21:58+0300
türkiye
istanbul boğazı
istanbul boğazı
trafik kazası
trafik
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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-bogazinda-arizalanan-yakit-tankeri-kurtarildi-1079884482.html
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istanbul boğazı, istanbul boğazı, trafik kazası, trafik
istanbul boğazı, istanbul boğazı, trafik kazası, trafik
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
21:51 27.01.2024 (güncellendi: 21:58 27.01.2024)
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.