https://sputniknews.com.tr/20240127/istanbul-bogazi-trafige-kapatildi-1080107796.html

İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan gemi dolayısıyla çift yönlü askıya alındı 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T21:51+0300

2024-01-27T21:51+0300

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türkiye

istanbul boğazı

istanbul boğazı

trafik kazası

trafik

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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün olay yerine yönlendirildiği belirtildi.Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-bogazinda-arizalanan-yakit-tankeri-kurtarildi-1079884482.html

türkiye

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istanbul boğazı, istanbul boğazı, trafik kazası, trafik