https://sputniknews.com.tr/20240127/ibb-belediye-baskan-adayi-kurum-acikladigimiz-projeleri-kopyala-yapistir-yapmayi-deniyorlar-1080096793.html

İBB Belediye Başkan Adayı Kurum: Açıkladığımız projeleri kopyala yapıştır yapmayı deniyorlar

İBB Belediye Başkan Adayı Kurum: Açıkladığımız projeleri kopyala yapıştır yapmayı deniyorlar

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Kağıthane’de düzenlenen “3 Kademe İlçe Yönetimi-Sandık Görevlileri-Okul Sorumluları” toplantısına katıldı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T13:49+0300

2024-01-27T13:49+0300

2024-01-27T13:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

murat kurum

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080058113_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_2d3048a675f79423dce51eac54f29caf.jpg

Toplantıda mevcut İBB yönetiminin projeleri hakkında yaptığı eleştirilerle ilgili konuşan Kurum “Biz bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız biz de bu manada inceleyeceğiz diyorlar” dedi.'Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar'25 Ocak’ta proje lansmanından sonra mevcut İBB yönetimin projeler hakkında kopyala yapıştır eleştirisine cevap veren Kurum “İstanbul’un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda İstanbulluların gerçek dertlerine gerçek sorunlarına halkımızın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık. Biz bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Bu projeler işte kopyala yapıştır projeleri diyorlar. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız biz de bu manada inceleyeceğiz diyorlar. Buradan Kağıthane'den onlara diyoruz ki yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir. Bizim takdir edecek Kâğıthane’dir, Bayrampaşa’dır. Bu projelerden onlar da faydalanacak. 1 Nisan sabahı eğer İstanbul’da yaşayacaklarsa tüm İstanbullular gibi onlar da bu hizmetlerden bu projelerden faydalanacaklar. Kopyala yapıştır kısmını ben anlayamadım. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul’a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Geçtiğimiz 5 yılda Kağıthane’ye verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? İstanbul’un 2 yakasına 2 tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul’un gençlerinin kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul’a 122 kilometre tünel, karayolu, kavşak projeleri yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor. 31 Mart’ta da sizlere gereken cevabı sandıkta verecek” dedi.'Evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip, yüzde 5’ini bile tutamayanların bu durum umurunda bile değildir'İstanbul’da son 5 yıl içerisinde meydana gelen olumsuzluklardan bahseden Kurum şimdiye kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da şöyle konuştu:'Ücretsiz ulaşım sözü verilip kandırılmış delikanlılarımızın, kadınlarımızın yanında biz duracağız'İstanbul’da söz verilip yapılmayan her şeye Cumhur İttifakı’nın çözüm bulacağını belirten Murat Kurum, “İstanbul’un muhtemel bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler bu milletin evini, dükkânını su bastığında İstanbul’da olmayanların aklından bile geçmez. Bu çözümler İstanbul’un her yerinde afet yönetim merkezleri, yeni yüzlerce çok amaçlı toplanma alanı, lojistik destek merkezleri, yeni acil yardım hastaneleriyle afetlere hazır bir İstanbul için yola çıkanlardadır. Yani çözüm bizdedir, çözüm Cumhur ittifakındadır. Ücretsiz ulaşım sözü verilip kandırılmış delikanlılarımızın, kadınlarımızın yanında biz duracağız. Geçici, plansız, adaletsiz sosyal politikalar yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında biz duracağız. Kalıcı, planlı, adil sosyal belediyeciliği İstanbul’a yeniden biz getireceğiz. İşte biz tüm bu nedenlerle Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu’na biz halkın vizyonu dedik. Milyonlarca İstanbullunun vizyonu dedik. İstanbul’un vizyonu dedik” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240119/murat-kurum-istanbulun-iki-yakasinda-hayvan-yasam-alani-kuracagiz-1079822366.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

31 mart yerel seçimleri, murat kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)