https://sputniknews.com.tr/20240127/eskisehirdeki-coplukte-bebek-cesedi-bulundu-1080104723.html
Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu
Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu
Eskişehir'deki şehir çöplüğünde, bir poşet içinde bebek cesedi bulundu. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T19:10+0300
2024-01-27T19:10+0300
2024-01-27T19:10+0300
türkiye
eskişehir
şehir
şehir
poşet
poşet
ceset
bebek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1b/1080104566_0:68:1279:787_1920x0_80_0_0_f477bcf27036e811e06a3d7fd8bb9e09.jpg
Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/ispanyada-batan-gocmen-teknesindeki-8-aylik-bebegin-cesedi-3-ay-sonra-karaya-vurdu-1073669564.html
türkiye
eskişehir
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1b/1080104566_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_0fd2104ad76eabdafa9b07f805a4095b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eskişehir, şehir, şehir, poşet, poşet, ceset, bebek
eskişehir, şehir, şehir, poşet, poşet, ceset, bebek
Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu
Eskişehir'deki şehir çöplüğünde, bir poşet içinde bebek cesedi bulundu.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.