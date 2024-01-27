https://sputniknews.com.tr/20240127/eskisehirdeki-coplukte-bebek-cesedi-bulundu-1080104723.html

Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu

Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu

Eskişehir'deki şehir çöplüğünde, bir poşet içinde bebek cesedi bulundu. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T19:10+0300

2024-01-27T19:10+0300

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türkiye

eskişehir

şehir

şehir

poşet

poşet

ceset

bebek

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Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaştı.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230718/ispanyada-batan-gocmen-teknesindeki-8-aylik-bebegin-cesedi-3-ay-sonra-karaya-vurdu-1073669564.html

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