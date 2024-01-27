https://sputniknews.com.tr/20240127/erzurum-ardahan-agri-ve-karsta-2160-yerlesim-yerine-ulasim-saglanamiyor-1080094798.html
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye'nin doğu kesimindeki şehirlerinde aşırı kar yağışından dolayı birçok mahalleye ulaşım kapandı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T12:35+0300
2024-01-27T12:35+0300
2024-01-27T12:35+0300
türkiye
yol
yol çalışması
kar
doğu
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Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.İl Özel idaresi ve belediye ekipleri, Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ve diğer illerdeki kapalı olan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240127/ardahanda-kar-kalinligi-40-santimetreyi-buldu-207-koy-yolu-ulasima-kapandi-1080094120.html
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yol, yol çalışması, kar, doğu
yol, yol çalışması, kar, doğu
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye'nin doğu kesimindeki şehirlerinde aşırı kar yağışından dolayı birçok mahalleye ulaşım kapandı.
Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel idaresi ve belediye ekipleri, Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ve diğer illerdeki kapalı olan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.