https://sputniknews.com.tr/20240127/ankarada-vladimir-vysotskye-adanan-yolun-dortte-dordu-etkinligi-1080107044.html

Ankara’da Vladimir Vysotsky'e adanan ‘Yolun dörtte dördü’ etkinliği yapıldı

Ankara’da Vladimir Vysotsky'e adanan ‘Yolun dörtte dördü’ etkinliği yapıldı

Ankara'da bir Rus evinde, seçkin Sovyet şairi, şarkıcı ve aktör Vladimir Vysotsky'e (1938-1980) adanan "Yolun dörtte dördü" akşamı gerçekleşti. Etkinlik... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T21:34+0300

2024-01-27T21:34+0300

2024-01-27T21:39+0300

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Vladimir Vysotsky Müzesi ve yakında Türkiye'nin başkenti Ankara’da açılacak olan Rus Müzik Müzesi işbirliği ile ovyet şairi, şarkıcı ve aktör Vladimir Vysotsky'e ithafen Ankara'da 'Yolun dörtte dördü' başlığıyla bir etkinlik düzenlendi.Vysotsky’in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en popüler kişilerden biri olmasına rağmen Sovyet makamları yaşamı boyunca onu bir şair olarak resmen tanımamıştı. Şiirleri o dönemde yayınlanmayan Vysotsky birkaç yüz şarkısının gitarla kaydedilmesiyle ün kazanmıştı.Etkinlikte, katılımcılara Vysotsky'in eserlerinden bahedildi, Türk altyazılı en ünlü şarkıları gösterildi. Ayrıca, Vysotsky'in şarkılarının birinden etkileşimli bir Rus dili dersi de verildi. Sovyet dönemine ait bir atmsoferin yaratıldığı etkinlikte, konuklara geçen yüzyılın 70'lerinden geleneksel Rus atıştırmalıkları sunuldu. Şarkıcının fotoğraflarının sergilenmesine göre, Vysotsky'nin şarkılarının vinil kayıtlarının olduğu ayrı bir salon tahsis edildi.Etkinliğe katılan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerho, Vysotsky’in nesillerinin üzerine ciddi anlamda etkilediğini söyledi.Etkinliğin organizatörü ve aynı zamanda Rus gazeteci Aliona Palazhchenko, Vysotsky'i anlamadan Rus kültürünü anlamanın imkansız olduğunu belirterek, "Türklere kültürümüz, tarihimiz ve zihniyetimizi müzikle tanıtmak için çok hevesliyim. Bu, halkların birleşmesi için harika bir araçtır. Bu nedenle, yaklaşık birkaç şarkıyı tercüme ettik, ilgili videoları bulduk ve hatta izleyicilere Rusça'da Vysotsky'ye şarkı söylemeyi öğrettik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20191014/mayski-gunluklerinin-yazari-prof-dr-gorodetsky-sovyetler-hitleri-durdurmasa-turkiye-sonraki-hedef-1040392126.html

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