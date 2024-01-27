https://sputniknews.com.tr/20240127/abdnin-suriyedeki-ussune-roketli-saldiri-1080105083.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenlendi 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T19:50+0300
2024-01-27T19:50+0300
2024-01-27T19:50+0300
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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne öğle saatlerinde roket saldırısı gerçekleştirdi.Üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/abd-suriye-petrolunu-yasadisi-olarak-ihrac-etmeye-devam-ediyor-1080035977.html
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abd, abd, suriye, deyr ez zor
abd, abd, suriye, deyr ez zor
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenlendi
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne öğle saatlerinde roket saldırısı gerçekleştirdi.
Üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.
ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.