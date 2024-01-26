https://sputniknews.com.tr/20240126/yukselis-suruyor-dolar-3031-euro-3287-tl-1080054853.html

Yükseliş sürüyor: Dolar 30.31, euro 32.87 TL

Yükseliş sürüyor: Dolar 30.31, euro 32.87 TL

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3250 liradan, euro 32,8720 liradan güne başladı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T09:45+0300

2024-01-26T09:45+0300

2024-01-26T09:45+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

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bitcoin

borsa

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Serbest piyasada 30,3230 liradan alınan dolar, 30,3250 liradan satılıyor. 32,8700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8720 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,2800 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8660 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 969 lira, çeyrek altın 3 bin 189 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 718 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 21 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.169 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.83 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.83 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 40.090 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240125/faiz-karari-serbest-piyasada-son-durum-ne--1080021814.html

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