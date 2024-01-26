https://sputniknews.com.tr/20240126/yesilcam-oyuncusu-hikmet-tasdemir-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1080050316.html

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T00:16+0300

2024-01-26T00:16+0300

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yaşam

yeşilçam

yeşilçam

hikmet taşdemir

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.Taşdemir'in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.Hikmet Taşdemir kimdir?Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.

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hikmet taşdemir kimdir?