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Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti
Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.Taşdemir'in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.Hikmet Taşdemir kimdir?Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.
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hikmet taşdemir kimdir?
hikmet taşdemir kimdir?

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti

00:16 26.01.2024 (güncellendi: 00:17 26.01.2024)
© X Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir
 Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.
Taşdemir'in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Hikmet Taşdemir kimdir?

Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.
Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.
Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.
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