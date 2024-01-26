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Yeni soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor: 31 il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Yeni soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor: 31 il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili oluyor. Bugün Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T09:30+0300
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yaşam
meteoroloji
kar
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Marmara'da kar etkili olacakParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıMGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman,Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı.Uyarılar neler?HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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meteoroloji, kar, istanbul, ankara, sağanak
meteoroloji, kar, istanbul, ankara, sağanak

Yeni soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor: 31 il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı

09:30 26.01.2024
© AA / Ömer ÜrerKar yağışı, kar
Kar yağışı, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA / Ömer Ürer
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Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili oluyor. Bugün Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'da kar etkili olacak

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman,Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı.

Uyarılar neler?

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geri geliyor, onlarca il beyaza bürünecek
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