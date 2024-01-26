https://sputniknews.com.tr/20240126/ticaret-bakanligi-acikladi-artik-herkes-influencer-sayilamayacak-1080055832.html
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artık herkes influencer sayılamayacak
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artık herkes influencer sayılamayacak
Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T09:39+0300
2024-01-26T09:39+0300
2024-01-26T09:39+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
influencer
belge
uzman
proje
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/15/1058975591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6abdfed4544fde72361a999d5d9819fe.jpg
Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırladı. plan kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında “Influencer Sertifika Programı” projesi başlatacak.Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar da denetime tabi olacak.'Sertifika almayan influencer sayılmayacak'Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde “Influencer Sertifika Programı Projesi” hayata geçirilecek.Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. e-ticarette uygulanan “Güven Damgası” modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.Ticaret Bakanlığı, “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talunun-ifadeleri-ortaya-cikti-teknemi-satmak-zorunda-kaldim-1079467486.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/15/1058975591_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_eea2c1ed91fc8afd80734c1431c9f388.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, influencer, belge, uzman, proje
ticaret bakanlığı, influencer, belge, uzman, proje
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artık herkes influencer sayılamayacak
Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırladı. plan kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında “Influencer Sertifika Programı” projesi başlatacak.
Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen Influencerlar da denetime tabi olacak.
'Sertifika almayan influencer sayılmayacak'
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde “Influencer Sertifika Programı Projesi” hayata geçirilecek.
Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. e-ticarette uygulanan “Güven Damgası” modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.
Tüketici hakem heyetlerinin 81 il merkezinde olacak şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacak, kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecek.
Ticaret Bakanlığı, “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.