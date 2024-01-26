Sosyal medya için yeni tehlike: 'Mükemmel an sendromu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özcan: Türkiye'den çekilen ilaçların yüzde 90'ının eşdeğeri yok
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Sosyal medya bambaşka bir gerçeklik. İnsanı kendi kişiliğinden çıkarıp başka bir kişiliğe sokuyor'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kalkınma ekonomisti Soral: Merkez Bankası’nın faiz artırımı Batı’nın isteği
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240126/sosyal-medya-icin-yeni-tehlike-mukemmel-an-sendromu-1080065427.html
Sosyal medya için yeni tehlike: 'Mükemmel an sendromu'
Sosyal medya için yeni tehlike: 'Mükemmel an sendromu'
Sosyal medyanın da etkisiyle yaşadıkları deneyimlerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle pek çok insan "mükemmel an sendromu" ile karşı karşıya. Bu... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T13:43+0300
2024-01-26T13:43+0300
yaşam
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
mutluluk
sendrom
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1b/1060459173_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_34de4259f69bd4658e76401e8c65eca8.jpg
"Mükemmel an sendromu" çok çeşitli faktörlerle ilişkili olabiliyor ancak asıl faktör, sosyal medyanın zihni güzel yerler, imrenilecek anlar ve duygusal açıdan yoğun deneyimler ile görüntüleri doldurması.Tekrar tekrar gördüğümüz bu paylaşımlar,çok farklı bir gerçekliği (ya da sözde gerçekliği) gösteriyor. Böyle zamanlarda karşılaştırmanın zihinsel sağlığa yönelik büyük bir tehdit olduğu sıklıkla dile getirilir.NTV'nin haberine göre Instagram ve TikTok gibi platformlarda tasvir edilen mükemmel görünen hayatlardan etkilenmemek neredeyse imkansız. Uzmanlara göre bunun nedeni kültürümüzde mutluluğu sevildiğini hissetmek, güzel bir kahkaha atmak veya sadece kendimizle barışık olmak gibi içsel şeyler yerine dış faktörlerle ilişkilendirme eğiliminde olmamız.Etkileri neler?Uzmanlar sürekli hayal kırıklığı hissedenlerin ruh sağlığının ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Bu kişiler çoğunlukla arzu ettikleri mükemmel hayatlara sahip olmadıkları için kendilerini suçluyorlar.Bu gerçekleştiğinde mükemmel anın peşinde koşmak, kendine zarar vermeye yol açabilecek "aşağılık" duygusunu besliyor.Çoğu zaman her anın mükemmel halini planlamaktan doğan kronik stres sorunları da ortaya çıkabiliyor.'Karamsarlık yapıyor'Bu sendrom kendimizi yorgun ve dengesiz hissetmemize ya da daha fazla sosyal etkileşim için insanlarla bağlantı kurmamıza neden oluyor.Uzmanlar bu sendromun bir tür "karamsarlık fabrikası" olduğunu çünkü ulaşılamaz mükemmel anı asla deneyimlemediğimiz için zihnimizin olumsuzluğa alıştığı bir kısır döngü yarattığını söylüyor.Nasıl başa çıkılır?Bu duyguyu yenmek için işe sosyal medya kullanımını azaltarak başlayın çünkü ustaca hazırlanmış mükemmel durumlara sürekli maruz kalmak boşluk hissini güçlendiriyor.Dinlenme, boş zaman geçirme, bol bol gülme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayan günlük alışkanlıklar ayrıca yardımcı olabilir.Ayrıca yoga, meditasyon ve spor gibi zihinsel sağlık aktiviteleri, dış etkenlerden bağımsız olarak olumlu bir ruh halinin korunmasına yardımcı olabilir.Pek çok araştırma, farkındalık kazanmanın bu hislerle daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olabileceğini kanıtlıyor.Şimdiki zamana odaklanarak, ne olabileceğine takılmadan, onu takdir edebilmek "mükemmel an" arayışını durdurmakta önemli rol oynuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1b/1060459173_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_a76d583da4c0f5ec203fd77c7eb21527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, mutluluk, sendrom, instagram
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, mutluluk, sendrom, instagram

Sosyal medya için yeni tehlike: 'Mükemmel an sendromu'

13:43 26.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinMacaristan - Budapeşte'deki parlamento binası - selfie - kadın
Macaristan - Budapeşte'deki parlamento binası - selfie - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Sosyal medyanın da etkisiyle yaşadıkları deneyimlerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle pek çok insan "mükemmel an sendromu" ile karşı karşıya. Bu sendrom, yaşamımız yüksek beklentilerimizi karşılamadığında ortaya çıkan ve hayal kırıklığı hissine neden olan oldukça popüler bir kavram.
"Mükemmel an sendromu" çok çeşitli faktörlerle ilişkili olabiliyor ancak asıl faktör, sosyal medyanın zihni güzel yerler, imrenilecek anlar ve duygusal açıdan yoğun deneyimler ile görüntüleri doldurması.
Tekrar tekrar gördüğümüz bu paylaşımlar,çok farklı bir gerçekliği (ya da sözde gerçekliği) gösteriyor.
Böyle zamanlarda karşılaştırmanın zihinsel sağlığa yönelik büyük bir tehdit olduğu sıklıkla dile getirilir.
NTV'nin haberine göre Instagram ve TikTok gibi platformlarda tasvir edilen mükemmel görünen hayatlardan etkilenmemek neredeyse imkansız.
Uzmanlara göre bunun nedeni kültürümüzde mutluluğu sevildiğini hissetmek, güzel bir kahkaha atmak veya sadece kendimizle barışık olmak gibi içsel şeyler yerine dış faktörlerle ilişkilendirme eğiliminde olmamız.

Etkileri neler?

Uzmanlar sürekli hayal kırıklığı hissedenlerin ruh sağlığının ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Bu kişiler çoğunlukla arzu ettikleri mükemmel hayatlara sahip olmadıkları için kendilerini suçluyorlar.
Bu gerçekleştiğinde mükemmel anın peşinde koşmak, kendine zarar vermeye yol açabilecek "aşağılık" duygusunu besliyor.
Çoğu zaman her anın mükemmel halini planlamaktan doğan kronik stres sorunları da ortaya çıkabiliyor.

'Karamsarlık yapıyor'

Bu sendrom kendimizi yorgun ve dengesiz hissetmemize ya da daha fazla sosyal etkileşim için insanlarla bağlantı kurmamıza neden oluyor.
Uzmanlar bu sendromun bir tür "karamsarlık fabrikası" olduğunu çünkü ulaşılamaz mükemmel anı asla deneyimlemediğimiz için zihnimizin olumsuzluğa alıştığı bir kısır döngü yarattığını söylüyor.

Nasıl başa çıkılır?

Bu duyguyu yenmek için işe sosyal medya kullanımını azaltarak başlayın çünkü ustaca hazırlanmış mükemmel durumlara sürekli maruz kalmak boşluk hissini güçlendiriyor.
Dinlenme, boş zaman geçirme, bol bol gülme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayan günlük alışkanlıklar ayrıca yardımcı olabilir.
Ayrıca yoga, meditasyon ve spor gibi zihinsel sağlık aktiviteleri, dış etkenlerden bağımsız olarak olumlu bir ruh halinin korunmasına yardımcı olabilir.
Pek çok araştırma, farkındalık kazanmanın bu hislerle daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olabileceğini kanıtlıyor.
Şimdiki zamana odaklanarak, ne olabileceğine takılmadan, onu takdir edebilmek "mükemmel an" arayışını durdurmakta önemli rol oynuyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала