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Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:28+0300
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türkiye
sivas
trafik kazası
kaza
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Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/mersinde-feci-kaza-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079681862.html
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sivas, trafik kazası, kaza
sivas, trafik kazası, kaza

Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

14:28 26.01.2024 (güncellendi: 15:07 26.01.2024)
© AA / MUSTAFA KURTULAN-AW128530Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA / MUSTAFA KURTULAN-AW128530
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Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Mersin'de feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
TÜRKİYE
Mersin'de feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var
16 Ocak, 07:14
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