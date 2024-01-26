https://sputniknews.com.tr/20240126/sivasta-otobus-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1080066809.html

Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T14:28+0300

2024-01-26T14:28+0300

2024-01-26T15:07+0300

türkiye

sivas

trafik kazası

kaza

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Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/mersinde-feci-kaza-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079681862.html

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