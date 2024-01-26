https://sputniknews.com.tr/20240126/sivasta-otobus-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1080066809.html
Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:28+0300
2024-01-26T14:28+0300
2024-01-26T15:07+0300
türkiye
sivas
trafik kazası
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080067825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b7f8251b64d5324a682efda708b84fc.jpg
Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/mersinde-feci-kaza-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079681862.html
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080067825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb4ff4c223eac3c1376958ee60413e44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sivas, trafik kazası, kaza
sivas, trafik kazası, kaza
Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
14:28 26.01.2024 (güncellendi: 15:07 26.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüs kaza yaptı. İlk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
E.P. yönetimindeki 34 RT 099 plakalı otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.