https://sputniknews.com.tr/20240126/rus-askeri-uzman-turkiye-f-16-savas-ucaklari-almakla-bazi-risklerle-karsi-karsiya-kalabilir-1080086060.html

Rus askeri uzman: Türkiye F-16 savaş uçakları almakla bazı risklerle karşı karşıya kalabilir

Rus askeri uzman: Türkiye F-16 savaş uçakları almakla bazı risklerle karşı karşıya kalabilir

Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onaylama sürecini tamamladı. İlgili kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Belge, parlamento tarafından onaylanmasının... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T22:57+0300

2024-01-26T22:57+0300

2024-01-26T23:08+0300

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İsveç, Madrid’deki NATO zirvesinde varılan tüm anlaşmaları yerine getirdi mi?Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde, İsveç’in Türkiye'ye karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmediğini, bir tür uzlaşmacı çözümün varlığından söz edilebileceğini belirtti.Korotçenko, “İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği çok açık. Üstelik İsveç hükümeti, Ankara'nın öne sürdüğü bir takım talepleri henüz hayata geçirmeye bile başlamadı. Dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun onay sürecinin tamamlanması konusunda bir tür uzlaşı çözümünün var olduğu açık. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasına karşılık, ABD ile F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin anlaşmalar çerçevesindeki engel kaldırıldı. Dolayısıyla İsveç başvurusunun onaylanma sürecinin özünde askeri-siyasi bir işlem olduğu söylenebilir. Bu anlaşmanın Türkiye için ne kadar başarılı olduğunu ilerideki gelişmeler gösterecek” dedi.Ankara'nın ısrarla vurguladığı ‘İsveç'in terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumunda’ herhangi bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine vurgu yapan uzman, “İsveç ve diğer İskandinav ülkeleri bence Müslümanların onurunu incitecek eylemlerine devam edecekler. Aynı şekilde Türkiye'de yasaklı terör örgütlerinin faaliyetleri İsveç topraklarında yine devam edecek. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacak. İsveç, Türkiye'ye karşı temel yükümlülüklerini yerine getirmedi. Dolayısıyla örneğin PKK militanlarının İsveç topraklarındaki faaliyetleri bana göre devam edecek gibi görünüyor” diye konuştu.Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarının satın alınmasıyla bazı risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirten Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240125/abd-turkiyeye-f-16-verir-mi-karar-sureci-nasil-isleyecek-1080042203.html

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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türkiye, f-16, f-16, isveç, abd, abd, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, pkk