https://sputniknews.com.tr/20240126/karadeniz-filosuna-ait-helikopterlerin-bir-gemiyle-gerceklestirdigi-etkilesim-ekrana-yansidi-1080077333.html
Karadeniz Filosu'na ait helikopterlerin bir gemiyle gerçekleştirdiği etkileşim ekrana yansıdı
Karadeniz Filosu'na ait helikopterlerin bir gemiyle gerçekleştirdiği etkileşim ekrana yansıdı
Karadeniz Filosu'na ait Ka-27PS helikopterinin mürettebatı, Karadeniz'de devriye gezme ve yoğun ticari nakliye rotalarındaki sivil gemileri Ukrayna'daki... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T18:59+0300
2024-01-26T18:59+0300
2024-01-26T18:59+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
karadeniz filosu
rusya karadeniz filosu
ka-27 helikopteri
video
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Arama kurtarma helikopteri mürettebatı, denizde ilerleyen geminin güvertesinde kalkış ve iniş talimi gerçekleştirdi. Gemi mürettebatının ve helikopterin eylemleri arasındaki koordinasyonunu artırmayı amaçlayan uçuşlar, çeşitli hava koşullarında hem gündüz hem de karanlık saatlerde icra edildi.
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Karadeniz Filosu'na ait helikopterlerin bir devriye gemisiyle gerçekleştirdiği etkileşim talimi ekrana yansıdı
Karadeniz Filosu'na ait helikopterlerin bir devriye gemisiyle gerçekleştirdiği etkileşim talimi ekrana yansıdı
2024-01-26T18:59+0300
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rusya, ukrayna, karadeniz filosu, rusya karadeniz filosu, ka-27 helikopteri, video, видео
rusya, ukrayna, karadeniz filosu, rusya karadeniz filosu, ka-27 helikopteri, video, видео
Karadeniz Filosu'na ait helikopterlerin bir gemiyle gerçekleştirdiği etkileşim ekrana yansıdı
Karadeniz Filosu'na ait Ka-27PS helikopterinin mürettebatı, Karadeniz'de devriye gezme ve yoğun ticari nakliye rotalarındaki sivil gemileri Ukrayna'daki tehditlerden koruma görevlerini icra eden devriye gemisinin mürettebatıyla etkileşimin organizasyonuna yönelik talim yaptı.
Arama kurtarma helikopteri mürettebatı, denizde ilerleyen geminin güvertesinde kalkış ve iniş talimi gerçekleştirdi. Gemi mürettebatının ve helikopterin eylemleri arasındaki koordinasyonunu artırmayı amaçlayan uçuşlar, çeşitli hava koşullarında hem gündüz hem de karanlık saatlerde icra edildi.