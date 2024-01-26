https://sputniknews.com.tr/20240126/gizliligi-kaldirilan-belgeden-tarihi-kanit-yeltsin-rusyanin-natoya-katilmasini-istemis-1080060095.html

Gizliliği kaldırılan belgeden tarihi kanıt: Yeltsin, Rusya'nın NATO'ya katılmasını istemiş

Gizliliği kaldırılan belgeden tarihi kanıt: Yeltsin, Rusya'nın NATO'ya katılmasını istemiş

ABD Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından gizliliği kaldırılan bir belgede eski Rusya Devlet Başkanı Yeltsin'in 1994 yılında Clinton ile yaptığı görüşmede NATO'nun... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T12:17+0300

2024-01-26T12:17+0300

2024-01-26T12:17+0300

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ABD Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından gizliliği kaldırılan bir belgede, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin 1994 yılında Amerikalı mevkidaşı Bill Clinton ile yaptığı bir görüşmede, NATO'nun genişlemesi durumunda ittifaka ilk katılacak ülkenin kendi liderliğindeki Rusya olması gerektiğini söyledi.Belgede, 14 Ocak 1994 tarihinde Novo-Ogaryovo'da iki lider arasında gerçekleşen bir akşam yemeğine atıfta bulunuldu.Gizliliği kaldırılan belgelerde Yeltsin'in "ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerini içeren ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunacak bir tür kartel oluşturmak gerekiyor" dediği aktarıldı.Yeltsin'e göre Moskova'yı 'Orta ve Doğu Avrupa'dan diğer ülkeler' takip edecekti. Buna ek olarak belgede, Clinton'ın Yeltsin'e aralarındaki ilişkilerin mevcut seyrinde devam etmesi halinde her iki ülke için de 'eşsiz bir fırsat' doğacağını söylediği ifade edildi.Clinton o yıllarda, "Avrupa'ya bir yüzyıllık ya da daha uzun bir barış garanti edebiliriz" demişti.NATO'nun genişlemesi 1999 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın bloğa katılmasıyla gerçekleşmişti. Rusya son yıllarda NATO'nun sınırlarında daha önce görülmemiş bir faaliyet gösterdiğini öne sürüyor. İttifak girişimlerini genişletiyor ve bu durum 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak adlandırılıyor. Moskova, NATO'nun Avrupa'da konuşlanmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210202/putin-yeltsin-sorumluluk-ustlenmekten-hicbir-zaman-korkmadi-1043711070.html

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