https://sputniknews.com.tr/20240126/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-mahkemeden-emsal-tahliye-karari-1080054260.html

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Mahkemeden emsal tahliye kararı

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Mahkemeden emsal tahliye kararı

Mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında kamuoyuna yansıyan yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T09:00+0300

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türkiye

tahliye

emsal karar

mahkeme

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Yabancı kiracı anlaşmayı bilmeden imzaladığını, Türkçe bilmediğinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine yasal süre göz önünde bulundurularak Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde hakim gerekli incelemeleri yaparak şöyle bir karar verdi.Konu yargıya taşındı ve mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme tarafından her ne kadar kiracı Türkçe bilmediğini iddia etmiş olsa da ispatlayacak herhangi bir delilinin olmadığı, dekontların ödeme bedellerinin Türk bankaları tarafından gönderildiği, ödeme bedelleri yazılırken herhangi bir yabancı dil kullanılmadığı bundan dolayı da Türkçe bilmediğini ispat edememesinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu belirtildi.Dükkan sahibinin avukatı Gizem Gonce dava sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240125/konut-almak-ve-satmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-yeni-donem-basliyor-her-sey-gorunur-olacak-1080018104.html

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