https://sputniknews.com.tr/20240126/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-mahkemeden-emsal-tahliye-karari-1080054260.html
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Mahkemeden emsal tahliye kararı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Mahkemeden emsal tahliye kararı
Mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında kamuoyuna yansıyan yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T09:00+0300
2024-01-26T09:00+0300
2024-01-26T09:00+0300
türkiye
tahliye
emsal karar
mahkeme
kira
kiracı
konut
toplu konut
emlak konut
konut satışı
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Yabancı kiracı anlaşmayı bilmeden imzaladığını, Türkçe bilmediğinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine yasal süre göz önünde bulundurularak Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde hakim gerekli incelemeleri yaparak şöyle bir karar verdi.Konu yargıya taşındı ve mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme tarafından her ne kadar kiracı Türkçe bilmediğini iddia etmiş olsa da ispatlayacak herhangi bir delilinin olmadığı, dekontların ödeme bedellerinin Türk bankaları tarafından gönderildiği, ödeme bedelleri yazılırken herhangi bir yabancı dil kullanılmadığı bundan dolayı da Türkçe bilmediğini ispat edememesinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu belirtildi.Dükkan sahibinin avukatı Gizem Gonce dava sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240125/konut-almak-ve-satmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-yeni-donem-basliyor-her-sey-gorunur-olacak-1080018104.html
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tahliye, emsal karar, mahkeme, kira, kiracı, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, ev sahibi , ev sahipliği
tahliye, emsal karar, mahkeme, kira, kiracı, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, ev sahibi , ev sahipliği
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Mahkemeden emsal tahliye kararı
Mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında kamuoyuna yansıyan yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yabancı kiracı anlaşmayı bilmeden imzaladığını, Türkçe bilmediğinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine yasal süre göz önünde bulundurularak Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde hakim gerekli incelemeleri yaparak şöyle bir karar verdi.
Konu yargıya taşındı ve mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme tarafından her ne kadar kiracı Türkçe bilmediğini iddia etmiş olsa da ispatlayacak herhangi bir delilinin olmadığı, dekontların ödeme bedellerinin Türk bankaları tarafından gönderildiği, ödeme bedelleri yazılırken herhangi bir yabancı dil kullanılmadığı bundan dolayı da Türkçe bilmediğini ispat edememesinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu belirtildi.
Dükkan sahibinin avukatı Gizem Gonce dava sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
“Bizim müvekkilimiz mülk sahibi ve yabancı kiracısından tahliye taahhütnamesi almış. Tahliye taahhütnamesinin verildiği tarihte kiracı ile yapmış olduğu anlaşma gereği dükkanı tahliye etmesini istiyor. Fakat bu tahliye taahhütnamesi olduğu halde dükkanda kiracı sıfatında olan yabancı kişi dükkanı tahliye etmeyeceğini söylüyor ve ‘yasal yollara başvurun’ diyor. Bunun üzerine tahliye taahhütnamesinin verildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde tahliye taahhütnamesi uyarınca icra iflas kanunun ilgili maddelerine binaen icra müdürlüğünde takip başlatıldı. Bu süre zarfında kiracı icra takibine itiraz etti ve dedi ki: ‘Ben bu tahliye taahhütnamesini bilmeden imzaladım, Türkçe bilmediğimden kaynaklı tahliye taahhütnamesi geçersiz.”