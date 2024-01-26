https://sputniknews.com.tr/20240126/erdogan-uluslararasi-adalet-divaninda-alinan-ihtiyati-tedbir-kararini-degerli-buluyorum-1080072272.html
Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyorum
Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:10+0300
2024-01-26T17:10+0300
2024-01-26T17:17+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
israil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240126/uluslararasi-adalet-divani-israilin-soykirim-iddialarin-makul-seviyede-ispatladigina-hukmetti-1080069015.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, israil
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, israil
Erdoğan: Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyorum
17:10 26.01.2024 (güncellendi: 17:17 26.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi ve şunları söyledi:
"Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan kararın, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"