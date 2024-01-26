https://sputniknews.com.tr/20240126/erdogan-ingiltere-disisleri-bakani-cameronu-kabul-etti-1080070804.html
Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti
Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T16:38+0300
2024-01-26T16:38+0300
2024-01-26T16:38+0300
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recep tayyip erdoğan, david cameron, türkiye, ingiltere
recep tayyip erdoğan, david cameron, türkiye, ingiltere
Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'u kabul etti.