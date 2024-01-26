https://sputniknews.com.tr/20240126/disisleri-bakanligindan-uluslararasi-adalet-divaninin-kararina-iliskin-aciklama-1080079159.html
Dışişleri Bakanlığı: Adalet Divanının kararının İsrail tarafından uygulanmasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Adalet Divanının kararının İsrail tarafından uygulanmasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Adalet Divanının İsrail'in Filistin halkına saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T18:10+0300
2024-01-26T18:10+0300
2024-01-26T18:28+0300
dışişleri bakanlığı
türkiye
israil
israil-filistin
avrupa adalet divanı
uluslararası adalet divanı
lahey adalet divanı
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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadeşer yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240126/uluslararasi-adalet-divani-israilin-soykirim-iddialarin-makul-seviyede-ispatladigina-hukmetti-1080069015.html
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dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, avrupa adalet divanı, uluslararası adalet divanı, lahey adalet divanı
dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, avrupa adalet divanı, uluslararası adalet divanı, lahey adalet divanı
Dışişleri Bakanlığı: Adalet Divanının kararının İsrail tarafından uygulanmasını bekliyoruz
18:10 26.01.2024 (güncellendi: 18:28 26.01.2024)
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Adalet Divanının İsrail'in Filistin halkına saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadeşer yer aldı:
Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Gazze’de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Mahkeme’nin açıkladığı tedbirlerin, Filistin’de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barış ve güvenlik ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilir. Türkiye, bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahiptir.