Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çok bel altı gittiler

Çok belaltı gittiler ya. Çok belaltı gidildi. Yani Cumhurbaşkanımızın sağlığı, partinin içerisindeki şeyler, ailesiyle ilgili konular. Nihayetinde bu siyaset. Bunun belli sınırı var, ahlakı var bu işin. Onun ötesinde Cumhurbaşkanı. Mesela karşı siyasi kanatta yer alanların bazı söyledikleri. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın ben özel kalemliyim, dönemim içerisinde. Zor günler yaşadık. Çok zor anlar yaşadık. Türkiye'deki devlet yapısının içerisindeki değişimler, sosyolojik anlamdaki bir takım değişimleri yaparken zor günler yaşadık. Kapatma davaları, E-Muhtura diye tabir ettiklerimiz. 15 Temmuz'a girmiyorum, o ayrı bir paragraf zaten o ayrı bir 15'ten uzağa hiç girmiyorum. Bu ayrı bir paragraf zaten. O ayrı bir ansiklopedi. Ama ben Cumhurbaşkanımızda devlet adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde devlet adabının gerektirdiğinin yapılmadığını hiç görmedim. Tamam bizim aile olarak da ben dediğim gibi benim rahmetli büyük babam da milletvekilliği yaptı, üst düzey bir siyasetçiydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Asker kökenli daha sonra hukuk okumuş ama bir devlet şeyi. Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde o kadar üstüne gelinmesine rağmen, zorlanmasına rağmen, bazı özel anekdotları anlatamam ama şunu çok net gördüm. Devlet adabını hiç bozmadı ve çok şeyi yuttu. Hiç bunları gündeme getirmemize müsaade etmedi.