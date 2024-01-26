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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çok bel altı gittiler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çok bel altı gittiler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Çok belaltı gittiler ya. Çok belaltı gidildi. Yani Cumhurbaşkanımızın sağlığı, partinin içerisindeki... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Adem Metan’ın Youtube Kanalına konuk oldu.Seçimden önce 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılırken, aslında Türkiye'ye salırıldığını' ifade eden Kılıç, o dönem için 'Çok bel altı gittiler" ifadelerini kullandı.Kılıç, açıklamalarında şunları söyledi:
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akif çağatay kılıç, recep tayyip erdoğan
akif çağatay kılıç, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çok bel altı gittiler

01:12 26.01.2024
© AAAzerbaycan'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Çok belaltı gittiler ya. Çok belaltı gidildi. Yani Cumhurbaşkanımızın sağlığı, partinin içerisindeki şeyler, ailesiyle ilgili konular. Nihayetinde bu siyaset. Bunun belli sınırı var, ahlakı var bu işin" dedi.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Adem Metan’ın Youtube Kanalına konuk oldu.
Seçimden önce 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılırken, aslında Türkiye'ye salırıldığını' ifade eden Kılıç, o dönem için 'Çok bel altı gittiler" ifadelerini kullandı.
Kılıç, açıklamalarında şunları söyledi:
Çok belaltı gittiler ya. Çok belaltı gidildi. Yani Cumhurbaşkanımızın sağlığı, partinin içerisindeki şeyler, ailesiyle ilgili konular. Nihayetinde bu siyaset. Bunun belli sınırı var, ahlakı var bu işin. Onun ötesinde Cumhurbaşkanı. Mesela karşı siyasi kanatta yer alanların bazı söyledikleri. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın ben özel kalemliyim, dönemim içerisinde. Zor günler yaşadık. Çok zor anlar yaşadık. Türkiye'deki devlet yapısının içerisindeki değişimler, sosyolojik anlamdaki bir takım değişimleri yaparken zor günler yaşadık. Kapatma davaları, E-Muhtura diye tabir ettiklerimiz. 15 Temmuz'a girmiyorum, o ayrı bir paragraf zaten o ayrı bir 15'ten uzağa hiç girmiyorum. Bu ayrı bir paragraf zaten. O ayrı bir ansiklopedi. Ama ben Cumhurbaşkanımızda devlet adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde devlet adabının gerektirdiğinin yapılmadığını hiç görmedim. Tamam bizim aile olarak da ben dediğim gibi benim rahmetli büyük babam da milletvekilliği yaptı, üst düzey bir siyasetçiydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Asker kökenli daha sonra hukuk okumuş ama bir devlet şeyi. Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde o kadar üstüne gelinmesine rağmen, zorlanmasına rağmen, bazı özel anekdotları anlatamam ama şunu çok net gördüm. Devlet adabını hiç bozmadı ve çok şeyi yuttu. Hiç bunları gündeme getirmemize müsaade etmedi.
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