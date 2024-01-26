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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240126/bm-sozcusu-dujarric-uluslararasi-sivil-havacilik-orgutu-il-76-olayini-arastiramaz-1080051114.html
BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz
BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz
BM Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), düşürülen Rus İl-76 uçağıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını belirtti. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:45+0300
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), askeri bir uçak olması nedeniyle Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını söyledi.Dujarric, "ICAO yetkilileriyle temas kurdum ve bunun askeri bir uçak olduğunu, dolayısıyla bu olayı araştıracak mekanizma veya yetkiye sahip olmadıklarını belirttiler" dedi.Öte yandan Sputnik’e konuşan ICAO yetkilileri, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümlerinin bu duruma “uygulanabilir olup olmadığı konusunda spekülasyon yapamayacaklarını” belirterek, sözleşmenin askeri veya devlet uçuşlarını kapsamasığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240126/pentagon-abd-il-76-olayinda-amerikan-silahlarinin-olasi-kullanimina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1080050829.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, il-76, il-76
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, il-76, il-76

BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz

01:45 26.01.2024
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
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BM Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), düşürülen Rus İl-76 uçağıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını belirtti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), askeri bir uçak olması nedeniyle Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını söyledi.
Dujarric, "ICAO yetkilileriyle temas kurdum ve bunun askeri bir uçak olduğunu, dolayısıyla bu olayı araştıracak mekanizma veya yetkiye sahip olmadıklarını belirttiler" dedi.
Öte yandan Sputnik’e konuşan ICAO yetkilileri, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümlerinin bu duruma “uygulanabilir olup olmadığı konusunda spekülasyon yapamayacaklarını” belirterek, sözleşmenin askeri veya devlet uçuşlarını kapsamasığını kaydetti.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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