https://sputniknews.com.tr/20240126/bm-sozcusu-dujarric-uluslararasi-sivil-havacilik-orgutu-il-76-olayini-arastiramaz-1080051114.html

BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz

BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz

BM Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), düşürülen Rus İl-76 uçağıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını belirtti. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T01:45+0300

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), askeri bir uçak olması nedeniyle Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını söyledi.Dujarric, "ICAO yetkilileriyle temas kurdum ve bunun askeri bir uçak olduğunu, dolayısıyla bu olayı araştıracak mekanizma veya yetkiye sahip olmadıklarını belirttiler" dedi.Öte yandan Sputnik’e konuşan ICAO yetkilileri, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümlerinin bu duruma “uygulanabilir olup olmadığı konusunda spekülasyon yapamayacaklarını” belirterek, sözleşmenin askeri veya devlet uçuşlarını kapsamasığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240126/pentagon-abd-il-76-olayinda-amerikan-silahlarinin-olasi-kullanimina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1080050829.html

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