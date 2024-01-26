https://sputniknews.com.tr/20240126/bm-sozcusu-dujarric-uluslararasi-sivil-havacilik-orgutu-il-76-olayini-arastiramaz-1080051114.html
BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz
BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz
BM Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), düşürülen Rus İl-76 uçağıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını belirtti. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:45+0300
2024-01-26T01:45+0300
2024-01-26T01:45+0300
ukrayna krizi
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
stephane dujarric
stephane dujarric günlük basın brifingi
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
il-76
il-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101756/81/1017568100_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_459f9fd2bb8e11f4677dec1aa1f06368.jpg
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), askeri bir uçak olması nedeniyle Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını söyledi.Dujarric, "ICAO yetkilileriyle temas kurdum ve bunun askeri bir uçak olduğunu, dolayısıyla bu olayı araştıracak mekanizma veya yetkiye sahip olmadıklarını belirttiler" dedi.Öte yandan Sputnik’e konuşan ICAO yetkilileri, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümlerinin bu duruma “uygulanabilir olup olmadığı konusunda spekülasyon yapamayacaklarını” belirterek, sözleşmenin askeri veya devlet uçuşlarını kapsamasığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240126/pentagon-abd-il-76-olayinda-amerikan-silahlarinin-olasi-kullanimina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1080050829.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101756/81/1017568100_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_0a2a459ce7842f41596141f5fac8d25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, il-76, il-76
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, stephane dujarric günlük basın brifingi, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, il-76, il-76
BM Sözcüsü Dujarric: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, İl-76 olayını araştıramaz
BM Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), düşürülen Rus İl-76 uçağıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını belirtti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), askeri bir uçak olması nedeniyle Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 olayıyla ilgili soruşturma yetkisine sahip olmadığını söyledi.
Dujarric, "ICAO yetkilileriyle temas kurdum ve bunun askeri bir uçak olduğunu, dolayısıyla bu olayı araştıracak mekanizma veya yetkiye sahip olmadıklarını belirttiler" dedi.
Öte yandan Sputnik’e konuşan ICAO yetkilileri, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümlerinin bu duruma “uygulanabilir olup olmadığı konusunda spekülasyon yapamayacaklarını” belirterek, sözleşmenin askeri veya devlet uçuşlarını kapsamasığını kaydetti.