Bakan Yardımcısı Turan: Yıl sonuna kadar bu memlekette bir tek çete kalmayacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin'e ziyarette bulunduktan sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Turan, yerel seçimlere iki ay kaldığını hatırlattı.Türkiye'de demokrasi standartlarının kolay elde edilmediğini belirten Turan, "Büyük emek verildi. Darbeler, kavgalar oldu ama Türk toplumu demokrasiye çok yatkın bir toplum olduğundan olsa gerek ki her darbeden sonra kısa süre içerisinde demokrasiyi inşa etti. Kurtuluş Savaşı'nda bile Meclis'i kapatmadı. Büyük deprem oldu, büyük afete rağmen seçimler zamanında yapıldı. Yani seçim kültürü, çok kıymetli bir kültür. Hatta seçime katılma oranı ülkemizde Avrupa'dan çok daha yüksek oranlarda gerçekleşiyor. Avrupa seçimlerde yüzde 40'ları, 50'leri bulamazken Türkiye 85-90'ları bulan bir katılımla herkesin iradesini sandığa yansıtıyor" diye konuştu.Turan, yerel seçimlerin genelden farklı olarak hayata daha fazla birebir dokunan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çekti.Kaldırımdan çöpe, parkından bahçesine, suyundan doğal gaza kadar her alanda hayatın tam içindeki hizmetleri yerine getirecek görevlilerin bu seçimlerde belirleneceğini dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:'85 milyonun kardeşliğine omuz vermeye görevliyiz'Turan, Türkiye'nin bir ve beraber olduğunu, 85 milyonun kardeşliğine, teröre, ulusal oyunlara karşı birlikte omuz verilmesi gerektiğini anlattı.Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda yaşanan gelişmelere değinen Turan, şöyle devam etti:"Pençe Kilit Operasyonu'yla her gittiğimiz yerde adeta pençe atarcasına oraya yerleştik" diyen Turan, 'sınır dışında üs bölgeleri kurulduğunu belirterek, "Örgütün zayıflaması sonucu Türkiye içerisinde eylem yapamaz hale geldi" dedi.Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Turan, "Göç sorunu ortadan kalkacak, tekrar yolda devam edeceğiz. İnsan haklarından, kendi kültürümüzden ödün vermeden bunu yapmaya çalışacağız. Birilerinin yaptığı gibi botları batırmakla, insanları öldürmekle değil. Anlayışla, dinleyerek, çözüm üreterek sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.Turan, uyuşturucuyla ve çetelerle mücadeleye ilişkin de şunları dile getirdi:Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile AK Parti ilçe başkanları, oda ve borsa temsilcileri eşlik etti.

