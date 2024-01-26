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Bakan Yardımcısı Turan: Yıl sonuna kadar bu memlekette bir tek çete kalmayacak
Bakan Yardımcısı Turan: Yıl sonuna kadar bu memlekette bir tek çete kalmayacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Hiçbir mafyavari yapıya, çeteye, organizeye izin vermeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Yıl sonuna kadar bu memlekette... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T19:52+0300
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bülent turan
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mafya
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin'e ziyarette bulunduktan sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Turan, yerel seçimlere iki ay kaldığını hatırlattı.Türkiye'de demokrasi standartlarının kolay elde edilmediğini belirten Turan, "Büyük emek verildi. Darbeler, kavgalar oldu ama Türk toplumu demokrasiye çok yatkın bir toplum olduğundan olsa gerek ki her darbeden sonra kısa süre içerisinde demokrasiyi inşa etti. Kurtuluş Savaşı'nda bile Meclis'i kapatmadı. Büyük deprem oldu, büyük afete rağmen seçimler zamanında yapıldı. Yani seçim kültürü, çok kıymetli bir kültür. Hatta seçime katılma oranı ülkemizde Avrupa'dan çok daha yüksek oranlarda gerçekleşiyor. Avrupa seçimlerde yüzde 40'ları, 50'leri bulamazken Türkiye 85-90'ları bulan bir katılımla herkesin iradesini sandığa yansıtıyor" diye konuştu.Turan, yerel seçimlerin genelden farklı olarak hayata daha fazla birebir dokunan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çekti.Kaldırımdan çöpe, parkından bahçesine, suyundan doğal gaza kadar her alanda hayatın tam içindeki hizmetleri yerine getirecek görevlilerin bu seçimlerde belirleneceğini dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:'85 milyonun kardeşliğine omuz vermeye görevliyiz'Turan, Türkiye'nin bir ve beraber olduğunu, 85 milyonun kardeşliğine, teröre, ulusal oyunlara karşı birlikte omuz verilmesi gerektiğini anlattı.Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda yaşanan gelişmelere değinen Turan, şöyle devam etti:"Pençe Kilit Operasyonu'yla her gittiğimiz yerde adeta pençe atarcasına oraya yerleştik" diyen Turan, 'sınır dışında üs bölgeleri kurulduğunu belirterek, "Örgütün zayıflaması sonucu Türkiye içerisinde eylem yapamaz hale geldi" dedi.Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Turan, "Göç sorunu ortadan kalkacak, tekrar yolda devam edeceğiz. İnsan haklarından, kendi kültürümüzden ödün vermeden bunu yapmaya çalışacağız. Birilerinin yaptığı gibi botları batırmakla, insanları öldürmekle değil. Anlayışla, dinleyerek, çözüm üreterek sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.Turan, uyuşturucuyla ve çetelerle mücadeleye ilişkin de şunları dile getirdi:Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile AK Parti ilçe başkanları, oda ve borsa temsilcileri eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20210528/abdde-calmayacaksin-operasyonu-kiliseye-postayla-gonderilen-bagislardan-en-az-760-bin-dolar-calan-1044603722.html
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bülent turan, çete, mafya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı
bülent turan, çete, mafya, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı

Bakan Yardımcısı Turan: Yıl sonuna kadar bu memlekette bir tek çete kalmayacak

19:52 26.01.2024 (güncellendi: 19:55 26.01.2024)
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Hiçbir mafyavari yapıya, çeteye, organizeye izin vermeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Yıl sonuna kadar bu memlekette hiçbir mahallede, göreceksiniz bir tek çete kalmayacak" dedi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin'e ziyarette bulunduktan sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Turan, yerel seçimlere iki ay kaldığını hatırlattı.
Türkiye'de demokrasi standartlarının kolay elde edilmediğini belirten Turan, "Büyük emek verildi. Darbeler, kavgalar oldu ama Türk toplumu demokrasiye çok yatkın bir toplum olduğundan olsa gerek ki her darbeden sonra kısa süre içerisinde demokrasiyi inşa etti. Kurtuluş Savaşı'nda bile Meclis'i kapatmadı. Büyük deprem oldu, büyük afete rağmen seçimler zamanında yapıldı. Yani seçim kültürü, çok kıymetli bir kültür. Hatta seçime katılma oranı ülkemizde Avrupa'dan çok daha yüksek oranlarda gerçekleşiyor. Avrupa seçimlerde yüzde 40'ları, 50'leri bulamazken Türkiye 85-90'ları bulan bir katılımla herkesin iradesini sandığa yansıtıyor" diye konuştu.
Turan, yerel seçimlerin genelden farklı olarak hayata daha fazla birebir dokunan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çekti.
Kaldırımdan çöpe, parkından bahçesine, suyundan doğal gaza kadar her alanda hayatın tam içindeki hizmetleri yerine getirecek görevlilerin bu seçimlerde belirleneceğini dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Oylarınız aslında sizin nasıl yaşayacağınızı da ortaya koyacak. Yerel seçimlerden sonra AK Parti yerelde yüzde 10 da olsa yüzde 90 da olsa 5 yıl boyunca hükümet belli, cumhurbaşkanı belli. Biz isteriz ki yerel ile genelin uyumu, yatırımların çok daha büyük bir oranda hızlı takibi olsun, memlekete katkı sağlasın. İsteriz ki Çanakkale'mizin her tarafında da Ankara'yla uyumlu bir yönetim anlayışı olsun ve yeni 5 yılın hükümetin belli olduğu, cumhurbaşkanının belli olduğu, bakanların belli olduğu bu 5 yılı beraber takip edelim, hizmet edelim. Milletin iddia ettiği gibi 3 puan, 5 puan düşerse tekrar seçim olmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlamı zaten o, 5 yıl seçim yok."

'85 milyonun kardeşliğine omuz vermeye görevliyiz'

Turan, Türkiye'nin bir ve beraber olduğunu, 85 milyonun kardeşliğine, teröre, ulusal oyunlara karşı birlikte omuz verilmesi gerektiğini anlattı.
Türkiye'nin çevresindeki coğrafyalarda yaşanan gelişmelere değinen Turan, şöyle devam etti:
"Orta Doğu'da Batılı ülkelerin ısrarla 'Her taraf yansın' talebi var. Bir bakın şöyle. Sadece Irak, Suriye değil, Filistin değil, her tarafta Batılı ülkelerin oyunları var, iddiaları var. Bunu bozmak için uğraşan da çok az sayıda ülke varken Türkiye'de kardeşliğimizi kaybetmek en büyük bedeli ödetebilir. O yüzden ortak paydada bir araya gelmeye, beraber iş yapmaya, 85 milyonun kardeşliğine omuz vermeye görevliyiz. Gece gündüz olağanüstü teknolojik imkanlarla adımlar atıyoruz. 'Bu ülkede terör olmasın' diye askerimiz, polisimiz, jandarmamız çok büyük mücadele veriyor. Bazen içimiz kan ağlıyor. Şehit haberleri geliyor. Hava şartlarıyla beraber ortaya çıkan, o hepimizin içini acıtan haberlerin dışında Türkiye içinde eskisi gibi artık hamdolsun bombalar patlamıyor. Terör örgütü yok olmuş kadar zayıfladı, katılım durdu. Zaman zaman 'Ne işiniz var sizin Türkiye'nin dışında?' diyorlar ya televizyonlarda emekli bazı insanlar. Oysa askerimiz orada olduğu için Türkiye'de bu terör örgütünün başı kesildi. Çünkü 'Terör yerinde kurutulur' anlayışını hayata geçirdik. O bölgede terör devleti kurmak isteyen büyük büyük ülkelerin desteğiyle adım atan örgütlerin kendi arasındaki istihbaratı, iletişimi, her türlü lojistiği kesildi."
"Pençe Kilit Operasyonu'yla her gittiğimiz yerde adeta pençe atarcasına oraya yerleştik" diyen Turan, 'sınır dışında üs bölgeleri kurulduğunu belirterek, "Örgütün zayıflaması sonucu Türkiye içerisinde eylem yapamaz hale geldi" dedi.
Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Turan, "Göç sorunu ortadan kalkacak, tekrar yolda devam edeceğiz. İnsan haklarından, kendi kültürümüzden ödün vermeden bunu yapmaya çalışacağız. Birilerinin yaptığı gibi botları batırmakla, insanları öldürmekle değil. Anlayışla, dinleyerek, çözüm üreterek sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
Turan, uyuşturucuyla ve çetelerle mücadeleye ilişkin de şunları dile getirdi:
"Biz ne yaparsak yapalım, asker polis ne yaparsa yapsın uyuşturucuya karşı en büyük güç annelerimiz kendisi. Eğitimle, takiple yeri geldiğinde ihbarla mutlaka bu melanetin durması sağlayalım. Avrupa adeta teslim oldu. 'Şu kadar grama kadar serbest', 'Bu da serbest' şeklinde planlar yapıyor. Biz teslim olmadık, olmayacağız. Farkındasınızdır her gün artan bir motivasyonla uyuşturucuya karşı çok büyük operasyonlar yapılıyor. Annelere çağrıda bulunuyorum. İhbarla ilgili emniyetimizi, jandarmamızı ihmal etmeyin. Gördüğünüz, duyduğunuz ne varsa bunları iletin.
Türkiye'mizde hiçbir ilde, ilçede, mahallede devletin gücü dışında güç olmasını istemiyoruz. Hiçbir mafyavari yapıya, çeteye, organizeye izin vermeyeceğimizi söylemek istiyoruz. Yıl sonuna kadar bu memlekette hiçbir mahallede göreceksiniz, bir tek çete kalmayacak. Çünkü biz tek otorite devleti biliriz; polisimizi, askerimizi biliriz. 'Ben şımarırım, ben yanlış yaparım' demek olmaz. 'Çeki ben tahsil ederim', 'Ona ben yanlış yaparım' deme hakkı, haddi hiç kimsenin değil. Göreceksiniz tertemiz bir sokak anlayışını tertemiz bir mahalle anlayışını inşallah hayata geçireceğiz."
Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile AK Parti ilçe başkanları, oda ve borsa temsilcileri eşlik etti.
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