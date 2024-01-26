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Almanya'da kriz: 9 binden fazla genç ve çocuğun kilisede cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Almanya'da kriz: 9 binden fazla genç ve çocuğun kilisede cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
Almanya'daki Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine hazırlanan raporda, Protestan Kilisesi'nde 1946’dan bu yana 9 binden fazla genç ve çocuğun cinsel istismara... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya’da Katolik Kilisesi’nin ardından Protestan Kilisesi’nde de binlerce cinsel istismar vakası yaşandığı ortaya çıktı. Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine son 3 yılda bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, ulaşılan dosyalar kapsamında Protestan Kilisesi'nde 1946’dan bu yana bin 259 şüphelinin yaklaşık 2 bin 174 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilerek, istismar vakalarının tespit edilenden daha fazla olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.Tespit edilen mağdurların yarısından fazlasının o sırada 14 yaşının altında olduğu açıklanan raporda, cinsel tacizde bulunan faillerin dörtte birinden fazlasının ise kilise rahipleri olduğu belirtildi.İstismara uğrayanların gerçek sayısının 9 binden fazla olduğu tahmin ediliyorRaporda, birçok bölgesel kilisenin dosyaların imha edilmesine göz yumduğu, birçoğunun ise belgeleri incelemek için yeterli personele sahip olmadığı belirtildi. Araştırma sırasında ulaşılamayan dosyaların sayısına bakıldığında araştırmacılar, 1946’dan bu yana 3 bin 500 şüphelinin 9 bin 355 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu tahmin ediyor.Mağdurların, soruşturmaların çok geç ve çok yavaş yürütülmesinden endişe duydukları belirtilen raporda, gençlere yönelik risklerin hala yüksek olduğu ifade edildi.'Bu buzdağının görünen yüzü bile değil'Araştırmada yer alan yazar Martin Wazlawik yaptığı açıklamada, 'Bu buzdağının görünen yüzü bile değil' diyerek, kiliseyi vakaları 'son derece tepkisel' bir şekilde ele almakla eleştirdi.'Suç işlendiği sırada onları korumadık'Almanya Protestan Kilisesi Konseyi'nin Başkanvekili Piskopos Kirsten Fehrs, "Bu kadar çok insana uygulanan korkunç şiddet karşısında gerçekten şok oldum" ifadelerini kullanarak, istismarın kreşlere kadar uzandığını söyledi. Fehrs, "Canı yananlardan sadece kalbimin derinliklerinden af dileyebilirim. Suç işlendiği sırada onları korumadık ve ortaya çıkma cesareti gösterdiklerinde onlara onurlu davranmadık” dedi.Çocukken on yıl boyunca istismara maruz kaldığını söyleyen mağdurların sözcüsü Detlev Zander, kilisenin hala failleri koruduğunu, istismara uğrayanları itibarsızlaştırdığını ve uygun tazminattan kaçındığını söyledi.Öte yandan Almanya'daki Katolik Kilisesi hakkında 2018’de yapılan benzer bir araştırmada, bin 670 din adamı tarafından 3 bin 700 kişinin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/israilin-serbest-biraktigi-kadin-mahkum-al-jabali-uzerimize-gaz-sikiyorlar-taciz-ediyorlardi-1077814069.html
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almanya, taciz, kilise, protestan

Almanya'da kriz: 9 binden fazla genç ve çocuğun kilisede cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

11:01 26.01.2024 (güncellendi: 11:03 26.01.2024)
© Christian Ditsch / POOLAlmanya, Proteston kilisesi
Almanya, Proteston kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© Christian Ditsch / POOL
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Almanya'daki Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine hazırlanan raporda, Protestan Kilisesi'nde 1946’dan bu yana 9 binden fazla genç ve çocuğun cinsel istismara uğradığının tahmin edildiği belirtildi.
Almanya’da Katolik Kilisesi’nin ardından Protestan Kilisesi’nde de binlerce cinsel istismar vakası yaşandığı ortaya çıktı. Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine son 3 yılda bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.
Raporda, ulaşılan dosyalar kapsamında Protestan Kilisesi'nde 1946’dan bu yana bin 259 şüphelinin yaklaşık 2 bin 174 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilerek, istismar vakalarının tespit edilenden daha fazla olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
Tespit edilen mağdurların yarısından fazlasının o sırada 14 yaşının altında olduğu açıklanan raporda, cinsel tacizde bulunan faillerin dörtte birinden fazlasının ise kilise rahipleri olduğu belirtildi.

İstismara uğrayanların gerçek sayısının 9 binden fazla olduğu tahmin ediliyor

Raporda, birçok bölgesel kilisenin dosyaların imha edilmesine göz yumduğu, birçoğunun ise belgeleri incelemek için yeterli personele sahip olmadığı belirtildi. Araştırma sırasında ulaşılamayan dosyaların sayısına bakıldığında araştırmacılar, 1946’dan bu yana 3 bin 500 şüphelinin 9 bin 355 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu tahmin ediyor.
Mağdurların, soruşturmaların çok geç ve çok yavaş yürütülmesinden endişe duydukları belirtilen raporda, gençlere yönelik risklerin hala yüksek olduğu ifade edildi.

'Bu buzdağının görünen yüzü bile değil'

Araştırmada yer alan yazar Martin Wazlawik yaptığı açıklamada, 'Bu buzdağının görünen yüzü bile değil' diyerek, kiliseyi vakaları 'son derece tepkisel' bir şekilde ele almakla eleştirdi.

'Suç işlendiği sırada onları korumadık'

Almanya Protestan Kilisesi Konseyi'nin Başkanvekili Piskopos Kirsten Fehrs, "Bu kadar çok insana uygulanan korkunç şiddet karşısında gerçekten şok oldum" ifadelerini kullanarak, istismarın kreşlere kadar uzandığını söyledi. Fehrs, "Canı yananlardan sadece kalbimin derinliklerinden af dileyebilirim. Suç işlendiği sırada onları korumadık ve ortaya çıkma cesareti gösterdiklerinde onlara onurlu davranmadık” dedi.
Çocukken on yıl boyunca istismara maruz kaldığını söyleyen mağdurların sözcüsü Detlev Zander, kilisenin hala failleri koruduğunu, istismara uğrayanları itibarsızlaştırdığını ve uygun tazminattan kaçındığını söyledi.
Öte yandan Almanya'daki Katolik Kilisesi hakkında 2018’de yapılan benzer bir araştırmada, bin 670 din adamı tarafından 3 bin 700 kişinin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkarılmıştı.
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