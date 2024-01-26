https://sputniknews.com.tr/20240126/akom-tarih-verdi-istanbula-kar-ne-zaman-geliyor-1080061705.html
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T12:16+0300
2024-01-26T12:16+0300
2024-01-26T12:16+0300
türkiye
istanbul
kar
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
soğuk hava
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Pazar akşam başlayacakCumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240126/yeni-soguk-hava-dalgasi-etkisini-gosteriyor-31-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-kar-uyarisi-1080054967.html
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istanbul, kar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, soğuk hava
istanbul, kar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, soğuk hava
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.