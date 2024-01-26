https://sputniknews.com.tr/20240126/afganistanda-dusen-ucagin-pilotu-kazanin-detaylarini-anlatti-1080084104.html
Afganistan'da düşen uçağın pilotu kazanın detaylarını anlattı
Afganistan'da düşen uçağın pilotu kazanın detaylarını anlattı
Afganistan'da düşen Falcon 10'un pilotu Arkadiy Graçev, kazanın teknik sorunlardan kaynaklandığını belirtti. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T21:18+0300
2024-01-26T21:18+0300
2024-01-26T21:18+0300
multimedya
rusya
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afganistan
falcon
uçak
rus pilot
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‘Kurtulmayı nasıl başardıkları’ sorusuna Graçev, ‘hayatta kalanların bir buçuk gün soğukta kaldıklarını, ısınmak için ayakkabı bağcıklarını yakmak zorunda kaldıklarını’ söyledi.
rusya
afganistan
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Afganistan'da düşen uçağın pilotu kazanın detaylarını anlattı
Afganistan'da düşen uçağın pilotu kazanın detaylarını anlattı
2024-01-26T21:18+0300
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PT0M48S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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rusya, video, afganistan, falcon, uçak, rus pilot, видео
rusya, video, afganistan, falcon, uçak, rus pilot, видео
Afganistan'da düşen uçağın pilotu kazanın detaylarını anlattı
Afganistan'da düşen Falcon 10'un pilotu Arkadiy Graçev, kazanın teknik sorunlardan kaynaklandığını belirtti.
‘Kurtulmayı nasıl başardıkları’ sorusuna Graçev, ‘hayatta kalanların bir buçuk gün soğukta kaldıklarını, ısınmak için ayakkabı bağcıklarını yakmak zorunda kaldıklarını’ söyledi.