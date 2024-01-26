https://sputniknews.com.tr/20240126/ab-ukraynali-siginmacilarin-gecici-korumanin-sona-ermesinden-sonraki-kaderini-gorusecek-1080050514.html
‘AB, Ukraynalı sığınmacıların geçici korumanın sona ermesinden sonraki kaderini görüşecek’
‘AB, Ukraynalı sığınmacıların geçici korumanın sona ermesinden sonraki kaderini görüşecek’
Belçika Sığınma ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB içişleri bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun Ukraynalı sığınmacıların geçici koruma... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T01:03+0300
2024-01-26T01:03+0300
2024-01-26T01:03+0300
avrupa birliği
avrupa birliği
ukrayna krizi
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Brüksel'de göç sorunlarıyla ilgili resmi olmayan AB bakanlar toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moor, "Geçici koruma Mart 2025'e kadar sağlanıyor, bu konuya ilişkin görüşmeleri erteleyemeyiz, çünkü bu tarih artık göründüğü kadar uzak değil. Böyle bir tartışmanın yapılması önemliydi. Tüm AB ülkeleri bu husuta Ukraynalı yetkililerle diyaloğun gerekli olduğu konusunda hemfikir” dedi.AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ise, Avrupa Komisyonu’nun AB'de geçici sığınma hakkı kazanan Ukraynalıların gelecekteki kaderine ilişkin henüz somut öneriler oluşturmadığını belirterek, “Birliğin farklı ülkelerinden farklı yaklaşımlar yerine bu konuda ortak Avrupa yaklaşımının sürdürülmesini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.Bazı ülkelerin yaklaşımının, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlama yönünde olduğuna vurgu yapan Johansson, “Fakat şüphesiz her şey savaşın sona ermesine ve Ukrayna'nın yeniden inşasının başlamasına bağlı olacaktır" dedi.Johansson, Avrupa Komisyonu'nun, Ukrayna'nın ve birliğe üye devletlerin onayını alması gereken böyle bir teklif hazırlayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-2-ukrayna-fuzesi-dusuruldu-1080049083.html
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‘AB, Ukraynalı sığınmacıların geçici korumanın sona ermesinden sonraki kaderini görüşecek’
Belçika Sığınma ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB içişleri bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun Ukraynalı sığınmacıların geçici koruma mekanizmasının 2025'te sona ermesinden sonraki kaderini görüşmeye başladığını söyledi.
Brüksel'de göç sorunlarıyla ilgili resmi olmayan AB bakanlar toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moor, "Geçici koruma Mart 2025'e kadar sağlanıyor, bu konuya ilişkin görüşmeleri erteleyemeyiz, çünkü bu tarih artık göründüğü kadar uzak değil. Böyle bir tartışmanın yapılması önemliydi. Tüm AB ülkeleri bu husuta Ukraynalı yetkililerle diyaloğun gerekli olduğu konusunda hemfikir” dedi.
AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ise, Avrupa Komisyonu’nun AB'de geçici sığınma hakkı kazanan Ukraynalıların gelecekteki kaderine ilişkin henüz somut öneriler oluşturmadığını belirterek, “Birliğin farklı ülkelerinden farklı yaklaşımlar yerine bu konuda ortak Avrupa yaklaşımının sürdürülmesini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Bazı ülkelerin yaklaşımının, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlama yönünde olduğuna vurgu yapan Johansson, “Fakat şüphesiz her şey savaşın sona ermesine ve Ukrayna'nın yeniden inşasının başlamasına bağlı olacaktır" dedi.
Johansson, Avrupa Komisyonu'nun, Ukrayna'nın ve birliğe üye devletlerin onayını alması gereken böyle bir teklif hazırlayacağını kaydetti.