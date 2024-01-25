https://sputniknews.com.tr/20240125/yilin-ilk-milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1080039737.html
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T16:40+0300
2024-01-25T16:40+0300
2024-01-25T16:40+0300
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/erdogan-guney-afrika-cumhurbaskani-ile-gorustu-israile-acilan-davadan-memnuniyetini-bildir-1080037855.html
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.