https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-rusya-ile-dogalgaz-transit-anlasmasini-uzatmama-karari-aldi-1080035138.html

Ukrayna, Rusya ile doğalgaz transit anlaşmasını uzatmama kararı aldı

Ukrayna, Rusya ile doğalgaz transit anlaşmasını uzatmama kararı aldı

Ukrayna, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurdu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T14:53+0300

2024-01-25T14:53+0300

2024-01-25T14:53+0300

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Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna yönetiminin doğalgaz transiti konusundaki tutumunun net olduğu belirtilerek, "Avrupa'ya boru hatları ile doğalgaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak" ifadesi yer aldı.Açıklamada, doğalgaz konusunun ancak "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin gündeme getirmesi durumunda" görüşülebileceği vurgulandı.Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 28.4 azalarak 14.6 milyar metreküpe geriledi.Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan hükümetler arası anlaşma, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 2021-2024 dönemi için senede 40 milyar metreküp doğalgazın transitini öngörüyor.Bu karar, Türkiye’de planlanan gaz merkezi projesinin önemini artırıyorRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti. Ziyaret sonrasında Novak "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.Başkent Ankara’da Türkiye ile Rusya arasında planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili çalışmalarda yer alan kaynak Sputnik'e verdiği demecinde, Türkiye'nin Rusya ile gaz merkezi kurulması konusunda müzakerelere hazır olduğunu vurgularken, Ankara'nın ocak sonu ya da şubat başında projeyle ilgili ‘yol haritası’ üzerinde görüşmelere başlamayı beklediğini söylemişti.

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