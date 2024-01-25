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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemlerini açıkladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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spor
hakem
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı.Süper Lig'in 23. haftası 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.Ligde hafta, 29 Ocak Pazartesi günkü maçlarla sona erecek.TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri şöyle:Alanyaspor-Pendikspor: Volkan BayarslanAdana Demirspor-Hatayspor: Mert GüzengeKonyaspor-Başakşehir: Alper AkarsuSivasspor - Beşiktaş: Ali ŞansalanKaragümrük-Rizespor: Turgut DomanFenerbahçe - Ankaragücü: Cihan Aydınİstanbulspor-Samsunspor: Ömer Faruk TurtayKayserispor-Antalyaspor: Direnç TonusluoğluGalatasaray - Gaziantep FK: Arda KardeşlerTrabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
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hakem, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

15:30 25.01.2024 (güncellendi: 15:39 25.01.2024)
© Twitter/Canal 11Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart
Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Twitter/Canal 11
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemlerini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 23. haftası 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde hafta, 29 Ocak Pazartesi günkü maçlarla sona erecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri şöyle:
Alanyaspor-Pendikspor: Volkan Bayarslan
Adana Demirspor-Hatayspor: Mert Güzenge
Konyaspor-Başakşehir: Alper Akarsu
Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Karagümrük-Rizespor: Turgut Doman
Fenerbahçe - Ankaragücü: Cihan Aydın
İstanbulspor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Kayserispor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
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