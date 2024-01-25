https://sputniknews.com.tr/20240125/mgk-toplantisi-sona-erdi-1080044837.html
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T20:17+0300
2024-01-25T20:17+0300
2024-01-25T20:26+0300
türkiye
mgk
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplanstısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231129/yilin-son-mgk-toplantisi-sona-erdi-1077926204.html
türkiye
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mgk, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
mgk, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
20:17 25.01.2024 (güncellendi: 20:26 25.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplanstısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.