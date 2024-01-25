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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplanstısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.
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mgk, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
mgk, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

20:17 25.01.2024 (güncellendi: 20:26 25.01.2024)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplanstısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi.
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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