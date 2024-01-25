Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den istifa eden Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

© Fotoğraf : Sosyal medya Taylan Yıldız © Fotoğraf : Sosyal medya

Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.