İYİ Parti'den istifa eden Yıldız, İBB adaylığını duyurdu
10:45 25.01.2024 (güncellendi: 11:16 25.01.2024)
© Fotoğraf : Sosyal medyaTaylan Yıldız
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.
İYİ Parti'den istifa eden Yıldız, İBB adaylığını duyurdu
Senin İçin Bağımsız— Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) January 25, 2024
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım#YarınınıSeç pic.twitter.com/DuEXhGWKpT