https://sputniknews.com.tr/20240125/isvec-nato-onayi-bekledigi-orbanin-gorusme-teklifini-kabul-etti-1080040285.html
İsveç, NATO onayı beklediği Orban'ın görüşme teklifini kabul etti
İsveç, NATO onayı beklediği Orban'ın görüşme teklifini kabul etti
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T16:55+0300
2024-01-25T16:55+0300
2024-01-25T16:55+0300
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Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/macaristan-basbakani-orbandan-isvecin-natoya-uyeligine-destek-aciklamasi-1079997367.html
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macaristan, isveç, nato, nato üyeliği, türkiye, abd, viktor orban, ulf kristersson
macaristan, isveç, nato, nato üyeliği, türkiye, abd, viktor orban, ulf kristersson
İsveç, NATO onayı beklediği Orban'ın görüşme teklifini kabul etti
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.
Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.
Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:
"Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan Parlamentosunda onaylanması da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve sağlam zemine oturmasına yardımcı olacak."
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim" ifadesini kullanmıştı.