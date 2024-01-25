https://sputniknews.com.tr/20240125/isvec-nato-onayi-bekledigi-orbanin-gorusme-teklifini-kabul-etti-1080040285.html

İsveç, NATO onayı beklediği Orban'ın görüşme teklifini kabul etti

İsveç, NATO onayı beklediği Orban'ın görüşme teklifini kabul etti

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T16:55+0300

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2024-01-25T16:55+0300

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Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/macaristan-basbakani-orbandan-isvecin-natoya-uyeligine-destek-aciklamasi-1079997367.html

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macaristan, isveç, nato, nato üyeliği, türkiye, abd, viktor orban, ulf kristersson