https://sputniknews.com.tr/20240125/iran-gazzedeki-soykirim-durursa-guvenlik-kizildenize-geri-doner-1080041436.html

İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner

İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:33+0300

2024-01-25T17:33+0300

2024-01-25T17:33+0300

israil- filistin çatışması

iran

hüseyin emir abdullahiyan

iran dışişleri bakanlığı

husiler

yemen

husiler hareketi

ensarullah

kızıldeniz

gazze

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.Abdullahiyan, "Yemenlilerin bize söylediğine göre, Gazze'deki soykırımın derhal sona ermesi durumunda Kızıldeniz'e güvenlik geri dönecek" dedi.Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getiren Abdullahiyan, deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.Bölgede savaşın genişlediğine ve daha da yayılma riski bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, "Tüm tarafların gerilimi düşürmeye çalışması ve siyasi çözüme odaklanması gerekiyor. Bugün ABD, İsrail'e lojistik, silah, siyasi ve medya desteğini keser ve Gazze'deki soykırıma yardım etmezse Netanyahu savaşı 10 dakika sürdüremez" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html

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