https://sputniknews.com.tr/20240125/iran-gazzedeki-soykirim-durursa-guvenlik-kizildenize-geri-doner-1080041436.html
İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner
İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:33+0300
2024-01-25T17:33+0300
2024-01-25T17:33+0300
israil- filistin çatışması
iran
hüseyin emir abdullahiyan
iran dışişleri bakanlığı
husiler
yemen
husiler hareketi
ensarullah
kızıldeniz
gazze
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.Abdullahiyan, "Yemenlilerin bize söylediğine göre, Gazze'deki soykırımın derhal sona ermesi durumunda Kızıldeniz'e güvenlik geri dönecek" dedi.Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getiren Abdullahiyan, deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.Bölgede savaşın genişlediğine ve daha da yayılma riski bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, "Tüm tarafların gerilimi düşürmeye çalışması ve siyasi çözüme odaklanması gerekiyor. Bugün ABD, İsrail'e lojistik, silah, siyasi ve medya desteğini keser ve Gazze'deki soykırıma yardım etmezse Netanyahu savaşı 10 dakika sürdüremez" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html
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yemen
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, iran dışişleri bakanlığı, husiler, yemen, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, soykırım
iran, hüseyin emir abdullahiyan, iran dışişleri bakanlığı, husiler, yemen, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, soykırım
İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.
Abdullahiyan, "Yemenlilerin bize söylediğine göre, Gazze'deki soykırımın derhal sona ermesi durumunda Kızıldeniz'e güvenlik geri dönecek" dedi.
Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getiren Abdullahiyan, deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Bölgede savaşın genişlediğine ve daha da yayılma riski bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, "Tüm tarafların gerilimi düşürmeye çalışması ve siyasi çözüme odaklanması gerekiyor. Bugün ABD, İsrail'e lojistik, silah, siyasi ve medya desteğini keser ve Gazze'deki soykırıma yardım etmezse Netanyahu savaşı 10 dakika sürdüremez" ifadelerini kullandı.