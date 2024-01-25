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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/iran-gazzedeki-soykirim-durursa-guvenlik-kizildenize-geri-doner-1080041436.html
İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner
İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:33+0300
2024-01-25T17:33+0300
israil- filistin çatışması
iran
hüseyin emir abdullahiyan
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husiler hareketi
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kızıldeniz
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.Abdullahiyan, "Yemenlilerin bize söylediğine göre, Gazze'deki soykırımın derhal sona ermesi durumunda Kızıldeniz'e güvenlik geri dönecek" dedi.Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getiren Abdullahiyan, deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.Bölgede savaşın genişlediğine ve daha da yayılma riski bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, "Tüm tarafların gerilimi düşürmeye çalışması ve siyasi çözüme odaklanması gerekiyor. Bugün ABD, İsrail'e lojistik, silah, siyasi ve medya desteğini keser ve Gazze'deki soykırıma yardım etmezse Netanyahu savaşı 10 dakika sürdüremez" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, iran dışişleri bakanlığı, husiler, yemen, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, soykırım
iran, hüseyin emir abdullahiyan, iran dışişleri bakanlığı, husiler, yemen, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, soykırım

İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner

17:33 25.01.2024
© Sputnikİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.
Abdullahiyan, "Yemenlilerin bize söylediğine göre, Gazze'deki soykırımın derhal sona ermesi durumunda Kızıldeniz'e güvenlik geri dönecek" dedi.
Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getiren Abdullahiyan, deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Bölgede savaşın genişlediğine ve daha da yayılma riski bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, "Tüm tarafların gerilimi düşürmeye çalışması ve siyasi çözüme odaklanması gerekiyor. Bugün ABD, İsrail'e lojistik, silah, siyasi ve medya desteğini keser ve Gazze'deki soykırıma yardım etmezse Netanyahu savaşı 10 dakika sürdüremez" ifadelerini kullandı.
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