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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ingiltere-40-bine-yakin-ukrayna-askerinin-egitimi-tamamlandi-1080015005.html
İngiltere: 40 bine yakın Ukrayna askerinin eğitimi tamamlandı
İngiltere: 40 bine yakın Ukrayna askerinin eğitimi tamamlandı
İngiltere Savunma Bakanlığı, 40 bine yakın Ukraynalı askeri personele verilen eğitimin tamamlandığını açıkladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T02:17+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 38 binden fazla Ukraynalı askerin çokuluslu eğitim operasyonu Interflex kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiği belirtildi.Açıklamada, “İngiliz Silahlı Kuvvetleri ve uluslararası ortakları 38 binden fazla Ukraynalı askeri eğitti" denildi.34 binden fazla kişinin piyade eğitim programını, 4 bin kişinin ise sağlıkçı, istihkamcı ve denizcilere yönelik özel eğitim kurslarını tamamladığı kaydedildi.Daha önce bakanlık, Haziran 2022'de başlatılan eğitim operasyonu Interflex'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere topraklarındaki en büyük askeri eğitim programı olduğunu belirtmişti.
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ukrayna, ingiltere
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İngiltere: 40 bine yakın Ukrayna askerinin eğitimi tamamlandı

02:17 25.01.2024
© AAİngiltere Bayrağı
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İngiltere Savunma Bakanlığı, 40 bine yakın Ukraynalı askeri personele verilen eğitimin tamamlandığını açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 38 binden fazla Ukraynalı askerin çokuluslu eğitim operasyonu Interflex kapsamında İngiltere topraklarında eğitimden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, “İngiliz Silahlı Kuvvetleri ve uluslararası ortakları 38 binden fazla Ukraynalı askeri eğitti" denildi.
34 binden fazla kişinin piyade eğitim programını, 4 bin kişinin ise sağlıkçı, istihkamcı ve denizcilere yönelik özel eğitim kurslarını tamamladığı kaydedildi.
Daha önce bakanlık, Haziran 2022'de başlatılan eğitim operasyonu Interflex'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere topraklarındaki en büyük askeri eğitim programı olduğunu belirtmişti.
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