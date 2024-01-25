https://sputniknews.com.tr/20240125/faiz-karari-serbest-piyasada-son-durum-ne--1080021814.html
Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?
Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2640 liradan, euro 32,9150 liradan güne başladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T10:01+0300
2024-01-25T10:01+0300
2024-01-25T10:01+0300
ekonomi
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euro
euro/tl
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altın
gram altın
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Serbest piyasada 30,2620 liradan alınan dolar, 30,2640 liradan satılıyor. 32,9130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9150 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,2310 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 962 lira, çeyrek altın 3 bin 177 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 673 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 15 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.090 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.31 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.31 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kriipto para birimi Bitcoin bugün 40.012 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bitcoinde-dusus-aralik-ayindan-beri-ilk-kez-39-bin-dolarin-altinda-1079978148.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin, altın, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin, altın, gram altın
Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2640 liradan, euro 32,9150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,2620 liradan alınan dolar, 30,2640 liradan satılıyor. 32,9130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,2310 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olmuştu.
Gram altın bin 962 lira, çeyrek altın 3 bin 177 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 673 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 15 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.090 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 80.31 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.31 dolardan işlem görüyor.
Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kriipto para birimi Bitcoin bugün 40.012 dolar seviyesinde.