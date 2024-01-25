Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?

Türkiye
SON DAKİKA | Bedelli askerlik yerleri açıklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240125/faiz-karari-serbest-piyasada-son-durum-ne--1080021814.html
Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?
Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2640 liradan, euro 32,9150 liradan güne başladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T10:01+0300
2024-01-25T10:01+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
bitcoin
altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg
Serbest piyasada 30,2620 liradan alınan dolar, 30,2640 liradan satılıyor. 32,9130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9150 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,2310 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 962 lira, çeyrek altın 3 bin 177 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 673 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 15 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.090 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.31 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.31 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kriipto para birimi Bitcoin bugün 40.012 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bitcoinde-dusus-aralik-ayindan-beri-ilk-kez-39-bin-dolarin-altinda-1079978148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_107:0:738:473_1920x0_80_0_0_4dcb98238cecedbc44f7bbcae005b0c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin, altın, gram altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin, altın, gram altın

Faiz kararı serbest piyasada son durum ne?

10:01 25.01.2024
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 30,2640 liradan, euro 32,9150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,2620 liradan alınan dolar, 30,2640 liradan satılıyor. 32,9130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,2310 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 962 lira, çeyrek altın 3 bin 177 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 673 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 15 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.090 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 80.31 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.31 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kriipto para birimi Bitcoin bugün 40.012 dolar seviyesinde.
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
EKONOMİ
Bitcoin'de düşüş: Aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altında
Dün, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала