https://sputniknews.com.tr/20240125/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-elektrik-ve-dogalgazda-herhangi-bir-zam-artisi-ongorulmuyor-1080035520.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmüyor. Karadeniz'den yeni keşif haberleri verebiliriz" dedi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T15:08+0300
2024-01-25T15:08+0300
2024-01-25T15:10+0300
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, karadeniz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, karadeniz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmüyor
15:08 25.01.2024 (güncellendi: 15:10 25.01.2024)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Elektrik ve doğalgazda herhangi bir zam artışı öngörülmüyor. Karadeniz'den yeni keşif haberleri verebiliriz" dedi.