https://sputniknews.com.tr/20240125/emekli-ayliklari-ve-emekliye-verilecek-zam-orani-maddeleri-kabul-edildi-1080013774.html
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T00:41+0300
2024-01-25T00:41+0300
2024-01-25T00:51+0300
türkiye
emekli
tbmm
zam
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-isikhan-emekli-ayliklarindaki-artisi-ocak-ayi-itibariyla-yuzde-4925e-yukseltiyoruz-1079964150.html
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emekli, tbmm, zam
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi
00:41 25.01.2024 (güncellendi: 00:51 25.01.2024)
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.
En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.