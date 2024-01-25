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https://sputniknews.com.tr/20240125/emekli-ayliklari-ve-emekliye-verilecek-zam-orani-maddeleri-kabul-edildi-1080013774.html
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-isikhan-emekli-ayliklarindaki-artisi-ocak-ayi-itibariyla-yuzde-4925e-yukseltiyoruz-1079964150.html
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emekli, tbmm, zam
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Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi

00:41 25.01.2024 (güncellendi: 00:51 25.01.2024)
© AA / Metin AktaşTBMM Genel Kurulu, İsveç oylaması
TBMM Genel Kurulu, İsveç oylaması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA / Metin Aktaş
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Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.
En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
TÜRKİYE
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi
23 Ocak, 21:23
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