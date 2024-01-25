https://sputniknews.com.tr/20240125/emekli-ayliklari-ve-emekliye-verilecek-zam-orani-maddeleri-kabul-edildi-1080013774.html

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri kabul edildi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T00:41+0300

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türkiye

emekli

tbmm

zam

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.En düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.

https://sputniknews.com.tr/20240123/bakan-isikhan-emekli-ayliklarindaki-artisi-ocak-ayi-itibariyla-yuzde-4925e-yukseltiyoruz-1079964150.html

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