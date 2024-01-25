https://sputniknews.com.tr/20240125/cinde-bir-kadin-28-milyon-dolarlik-servetini-evcil-hayvanlarina-birakti-1080046987.html

Çin'de bir kadın 2.8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı

Çin'de bir kadın 2.8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı

Çin'de yaşlı bir kadın, 2,8 milyon dolarlık servetini çocukları yerine kedilerine ve köpeklerine bırakmaya karar verdi. Yaşlı kadın bunun nedeninin evcil... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T21:10+0300

2024-01-25T21:10+0300

2024-01-25T21:10+0300

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Çin'in Şangay şehrinde Liu soyadına sahip bir kadın, yaşlandığında çocuklarının kendisini ihmal etmesi, evcil hayvanlarının ise karşılıksız arkadaşlık sunması nedeniyle vasiyetini değiştirdi. NTV'nin Çin yerel medyasından aktardığı habere göre, Çin'deki hayvanlara doğrudan miras verilmesini engelleyen yasal zorluklar nedeniyle mirasın yöneticisi olarak yerel bir veteriner kliniği atandı. Liu, tüm mirasını evcil hayvanlarına bırakmak istedi ancak bu Çin'de yasal değil. Liu'nun kesin yaşı belli değil. Haberlerde kendisinden “yaşlı” bir kadın olarak bahsediliyor. Kadının hastayken bile onu ziyaret etmedikleri için çocuklarına kızdığı da bildirildi. Ülkenin Pekin'deki Vasiyet Kayıt Merkezi'nden Chen Kai, basına "bu sorunu çözmek için alternatifler olduğunu" söyleyerek, "Liu'ya, evcil hayvanların uygun şekilde bakımının yapıldığından emin olmak için veteriner kliniğini denetlemesi için güvendiği bir kişiyi atamasını tavsiye ettik" diye ekledi. Hikayenin Çin'deki aile dinamikleri ve miras uygulamaları hakkında çevrimiçi tartışmalara yol açtığı bildirildi. Bu arada, insanların büyük servetler bırakmasının ardından evcil hayvanların zenginleşmesi ilk kez yaşanmıyor. Turizmci Leona Helmsley 2007 yılında ölen Maltese cinsi köpeği Trouble'ın sağlığı için bir vakıf fonuna 12 milyon dolar miras bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230717/evcil-hayvani-olanlari-ilgilendiriyor-seyahat-icin-hangi-prosedurler-uygulaniyor-1073603823.html

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