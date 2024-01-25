https://sputniknews.com.tr/20240125/belgorod-bolgesinde-dusurulen-il-76-ucaginin-kara-kutusu-bulundu-1080024794.html
Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 uçağının kara kutusu bulundu
Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 uçağının kara kutusu bulundu
Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilen kendi askerlerinin ölümüne yol açtığı füze saldırısının yankıları sürerken, Belgorod... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T11:01+0300
2024-01-25T11:01+0300
2024-01-25T11:01+0300
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Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından düşürülen Rus İl-76 askeri nakliye uçağının her iki kara kutusunun da Belgorod bölgesindeki kaza yerinde bulunduğunu bildirirken, teknik durumlarının iyi olduğunu söyledi.Yetkili, “Uçuş parametreleri kayıt cihazı ve ses kayıt cihazı olmak üzere her iki kara kutu da bulundu” ifadelerine yer verdiği demecinde, bulunan kara kutuların Soruşturma Komitesi’ne teslim edildiğini ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 11.15'te, Çkalovsk Havaalanı-Belgorod rotasını izleyen, esir değişimine götürmek üzere Ukrayna askeri personelini taşıyan Rus askeri nakliye uçağını "Kiev rejiminin" düşürerek "terör eylemi" gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-fransa-il-76-ucagiyla-ilgili-bmgknin-acil-toplanmasi-talebini-reddetti-1080014296.html
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il-76, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kiev
il-76, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kiev
Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 uçağının kara kutusu bulundu
Kiev yönetiminin, esir takası kapsamında Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilen kendi askerlerinin ölümüne yol açtığı füze saldırısının yankıları sürerken, Belgorod bölgesinde düşürülen uçağın kara kutularına ulaşıldı.
Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından düşürülen Rus İl-76 askeri nakliye uçağının her iki kara kutusunun da Belgorod bölgesindeki kaza yerinde bulunduğunu bildirirken, teknik durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Yetkili, “Uçuş parametreleri kayıt cihazı ve ses kayıt cihazı olmak üzere her iki kara kutu da bulundu” ifadelerine yer verdiği demecinde, bulunan kara kutuların Soruşturma Komitesi’ne teslim edildiğini ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.
Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 11.15'te, Çkalovsk Havaalanı-Belgorod rotasını izleyen, esir değişimine götürmek üzere Ukrayna askeri personelini taşıyan Rus askeri nakliye uçağını "Kiev rejiminin" düşürerek "terör eylemi" gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi" ifadelerine yer verildi.